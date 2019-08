Gebrauchte Coupés: 12 klassische Coupés im Check

K

lassische Coupés , also zweitürige Autos mit sportlich-eleganter Erscheinung, gehörten schon immer zu den Schöngeistern der automobilen Welt. Mittlerweile wird die Fahrzeuggattung gerne vermischt. Modulare Fahrzeugarchitektur und flexible Produktionssysteme erlauben immer mehr Varianten einer Baureihe. So gibt es Kreuzungen aus Coupé und Kombi (Shooting Brakes), viertürige Coupés ( BMW 8er Gran Coupé) und auch Geländewagen mit stark abfallendem Heck (Mercedes GLE Coupé). Wer sich mit diesen Fahrzeugen nicht anfreunden kann und auf der Suche nach einem klassischen Coupé ist, sollte sich in der Galerie die