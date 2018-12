VW Golf 2 1.8 Fire & Ice kaufen

Innen durfte sich Bogner-Chefdesigner Gotthardin Thylmann mit Blau- und Violetttönen austoben.

Selten wurde Product Placement ungenierter betrieben als im Bogner-Film. Pünklich zum Kinostart hatte VW ein Auto zum Film am Start. Gestaltet hat es VW's Designabteilung für Colour und Trim in Zusammenarbeit mit Willy Bogner, der die Idee eines Sondermodells mit VW-Vorstand Herbert Schuster ausgeheckt hatte. Mit dem Ausstattungscode E3J rollte der Zweier im Farbcode LC4V, speziell angemischt für "Fire and Ice", vom Band. Sein Farbspektrum reicht, je nach Lichteinfall, von Aubergine bis beinahe Schwarz. Zur Ausstattung gehörten glanzgedrehte 15-Zoll-"Estoril"-Räder, der Doppelscheinwerfergrill mit dem schwarzen VW-Logo, Wärmeschutzverglasung in Grün, teilweise in Wagenfarbe lackierte Stoßfänger, Radhaus- und Kotflügelverbreiterungen in Schwarz, seitliche Stoßschutzleisten, weiße Blinker vorn und dunkel getönte Rücklichter. Innen tobte sich Bogner-Chefdesigner Gotthardin Thylmann richtig aus. Die Stoffbahnen der Sitze in ihren strahlenden Blau- und Violetttönen fanden ihren Kontrast in der Schwärze des Cockpits.