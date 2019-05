E

in Luxus-Polo mit Bodykit , Digi-Cockpit und Recaro-Sitzen: Nur 21 Exemplare des VW Polo Carat stellte die Frankfurter Tuning-Schmiede bb Buchmann Anfang der 80er her, eins der seltenen Autos steht jetzt bei Classic Driver zum Verkauf ! Dieser Polo Carat wurde am 24. September 1982 mit dem Kennzeichen "F-WU 43" in Frankfurt zugelassen, laut Inserat ist es das letzte Exemplar der Kleinserie. Damaliger Listenpreis: 45.000 D-Mark. Knapp vier Jahrzehnte Jahre später bietet " Springbok Sportwagen " den Tuning-Polo für 9900 Euro an (Stand: 3. Mai 2019). Das erscheint immer noch recht viel für einen alten Kleinwagen auf Polo-2-Basis mit 1,1-Liter-Motor und 60 PS. Doch dieser Polo ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Da wäre zunächst die Optik: Buchmann verpasste dem Carat ein aggressives Gesicht mit überarbeitetem Kühlergrill und Schürze. Auch das Heck schmückt eine bullige Schürze, die Pirelli-Felgen sollen Sportlichkeit dokumentieren. Die blau-silberne Metallic-Lackierung rundet den extravaganten Look des Buchmann-Polo ab.