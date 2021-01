Fast alle Autohersteller werben mit ihren besonders intelligenten Infotainmentsystemen. Viele der gezeigten Funktionen sind aber oft nur in den Premiummodellen verfügbar. Die benötigte Rechenleistung und die Displays kosten Geld, das sich die Hersteller gerne bei der zahlungswilligen Kundschaft teurer Autos holt.Diese Daten füttern die Clouddienste der Hersteller und verbessern damit die Intelligenz der Dienste für alle Kunden einer Automarke. Mercedes und BMW haben beispielsweise ihre Systeme auf alle Produktlinien übertragen und auch Volkswagen hat mit dem Golf 8 ein Kompaktmodell mit seinem besten System ausgestattet. Viele A-Klassen füttern so das System, was auch S-Klasse-Fahrer freuen dürfte.

Virtual Reality ist für die meisten seit der Verfügbarkeit von VR-Brillen im Elektrohandel ein Begriff. Augmented Reality (AR) folgt einem anderen Einsatz und blendet virtuelle Elemente in die Wirklichkeit ein.Bereits jetzt experimentieren Hersteller mit dem Thema, so blendet die A-Klasse unter anderem dynamische Abbiegehinweise in ein echtes Kamerabild im Zentraldisplay ein. In großen Head-up-Displays wird die Technik noch nützlicher sein.Nachdem Zulieferer und Autobauer in den letzten Jahren mit ihren Studien zum Teil viel zu viel Informationen auf die Insassen einwirken ließen, soll AR in Zukunft nur wichtige Aspekte hervorheben und so den Blick auf das Wesentliche schärfen.