Diese Daten erlauben sogenanntes Visual Positioning. Das aktuell für die normale Navigation genutzte GPS kann besonders in Großstädten meterweit daneben liegen und gibt keine Richtung an. Der Kompass ist ebenfalls störungsanfällig. Deshalb hat sich Google Maps aus den Streetview-Bildern eine Datenbank mit Billionen optischen Punkten aufgebaut, anhand derer sich die Position des Nutzers vor einem bestimmten Gebäude, in einer bestimmten Straße, in einer bestimmten Stadt, in einem bestimmten Land ziemlich exakt festlegen lässt. Temporäre Objekte werden herausgerechnet.