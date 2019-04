S

chnäppchenfieber in der Mietwagenbranche. Gerade zu Ferienzeiten locken viele Autovermieter Kunden mit Sonderangeboten in ihre Stationen. Und wer an den Feiertagen mal eben sein Traumauto fahren will, kann sich mit einem Mietwagen diesen Wunsch erfüllen. Für satte Preise, versteht sich. Denn Mietwagen kosten mitunter eine ordentliche Stange Geld: So bieten Avis, Sixt, Europcar und Co verschiedene Luxus- und Sportwagen an. Wie wäre es beispielsweise mit einem BMW 7er für 269 Euro, einem Porsche 911 Carrera GTS Coupé für 818 Euro? Oder einem Mercedes-AMG S 63 Cabriolet für 974 Euro am Tag? 612 PS und viel Prestige sind dann automatisch an Bord. Die Masse der Kunden wählt natürlich deutlich bescheidenere Typen. Kleinst-, Klein- und Kompaktwagen stehen in ihrer Gunst weit oben. Laut dem Internetportal billiger-mietwagen.de bucht jeder dritte Kunde ein viertüriges Volumenmodell wie den Ford Focus. Noch mehr (fast 40 Prozent) greifen zum Zündschlüssel von Autos wie dem Ford Fiesta oder Fiat 500 – Modelle eben, die klein, günstig und einfach zu bedienen sind.