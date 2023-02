Welche Autos in der Anschaffung am günstigsten sind, ist schnell herausgefunden. Doch wie steht es mit den fortlaufenden Kosten? Der ADAC hat jene Kleinwagen herausgepickt, die monatlich am günstigsten sind. Eingeflossen in die Beurteilung sind der Wertverlust ohne Zinsen, Inspektion , Verschleißteile, Reifenersatz, Kraftstoffpreise, Kfz-Steuer Haftpflicht und Vollkaskoversicherung , Kraftstoff- und Ölnachfüllkosten sowie der Aufwand für Ölwechsel.