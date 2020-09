Auch darüber hinaus begeistert der Mazda2 mit seinem geringen (Wind-)Geräuschniveau, selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Und weil wir gerade bei hohen Geschwindigkeiten sind: Der kleine Kerl erreicht im dritten Gang 160 km/h! Zur Erinnerung: Hier handelt es sich nicht um ein fettes Fünfliter-Aggregat, das 400 oder mehr PS ausspuckt, sondern um den eingangs erwähnten Vierzylinder , in dem Fall in der 90-PS-Version. Die ab dem dritten lang übersetzten Gänge verhageln ein wenig die Freude, die ansonsten aus der Kombination des drehfreudigen und verzögerungsfrei ansprechenden Motors mit der direkten Zahnstangenlenkung, der extraknackigen Schaltung und der agilen Fahrwerksabstimmung entstehen könnte. Dafür lassen sich so die recht realen WLTP-Verbräuche unter sechs Liter einfahren. Beim Sparen soll auch Mazdas Mildhybrid-Ansatz helfen. Hierzu wird bei den beiden Handschaltern während des Bremsens elektrische Energie in einen Kondensator rekuperiert, woraus wiederum elektrische Verbraucher gespeist werden. Einen Diesel gibt es bereits seit 2018 nicht mehr.

Die stark gewölbte Dachform verleidet großen Passagieren die Fondplätze.

Beim ersten Kontakt hätten wir den zierlich wirkenden Mazda2 fast an der Grenze zu den Kleinstwagen eingeordnet. Tatsächlich ist er aber so lang wie ein Polo – und der gehört zu den Großen unter den Kleinwagen. Dennoch kann sich der Mazda in puncto Raumangebot mit diesem nicht messen. Beim Blick auf das Profil erkennen wir warum – die halbkugelförmig gestaltete Fahrgastzelle mit der langen, flach ansteigenden Front sorgt zwar für eine ziemlich gute Aeroakustik, schmälert das Raumangebot aber deutlich. So hat der Redakteur mit einer Größe von 1,86 Metern trotz einer ausreichend tiefen Sitzposition innerhalb des Autos schon ziemlich viel Dachhimmel im Sichtfeld, die flachen und langen A-Säulen reduzieren selbiges zusätzlich. So sind beim Abbiegen oder an Ampeln immer mal wieder verrenkungsartige Kopfbewegungen nötig. Insgesamt ist der Mazda2 für ein Auto seiner geringen Größe ziemlich unübersichtlich. Auch das rückwärtige Rangieren kann das Stresslevel unnötig ansteigen lassen – in unserem Fall so hoch, dass wir ganz kurz davor sind, die Rückfahrkamera zu empfehlen. Was uns davon abhält? Die unfeine Preisgestaltung. Denn dieses Extra gibt es ausschließlich für die Topausstattung Sports-Line. Und die wiederum gibt es nicht für den Basisbenziner. Und plötzlich liegen wir 5500 Euro oder 38,75 Prozent über dem Basispreis. Und müssen dann weitere 800 Euro für das Technik-Paket auf den Tisch legen. Und das ist uns zu viel. In Fond und Kofferraum geht’s deutlich enger zu als vorn. In der zweiten Reihe wird's dem Redakteur zwar weniger an den Knien eng, aber das runde Dach drückt auf den Scheitel. Und das Gepäckabteil fasst auf den ersten Blick kaum mehr als ein paar hochkant eingestellte Künstlermappen im A2-Format.