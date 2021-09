Der Neue ist deutlich als 500 zu erkennen, zu den bekannten Retro-Elementen mischen sich aber natürlich neue Designmerkmale. Nehmen wir zum Beispiel die Scheinwerfer und mit einer runden Lichtsignatur ausgestattet. Die Motorhaube wurde ebenfalls neu gestaltet und wirkt jetzt breiter. Wegen des Elektroantriebs entfällt der Kühlergrill, er wird aber in Trapezform im Blech wieder aufgenommen.Auch die neue Frontschürze bildet ein Trapez und nimmt so das Design eine Etage tiefer wieder auf. Sie ist mit einem neuen, feinmaschigen Wabengitter verschlossen. In der Seitenansicht sieht man, dass der neue 500 flächiger designt ist und die Türen sich jetzt optisch besser einfügen. Die Türgriffe sind in die Karosserie eingelassen. Am Heck fallen die neu gestalteten Rückleuchten und die zackigere Gestaltung von Kofferraumklappe und Schürze auf.

● Länge: 3632 mm

● Breite: 1683 mm (1900 mm mit Außenspiegeln)

● Höhe: 1527 mm

● Radstand: 2322 mm

● Kofferraumvolumen: 185 bis 550 l



Fiat bietet sein kleinstes Modell in drei Varianten an. Die Basis mit dem Namen "Action" gibt es ausschließlich als Dreitürer. Zu Serienaussttatung gehören: Klimaanlage, Lichtsensor und Verkehrszeichenerkennung. Ab der mittleren Ausstattung "Icon" gibt es alle Karosserieversionen. Serienmäßig sind das 10,25-Zoll-Widecreen-Display, Parkpiepser hinten und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen. Die Top-Ausstattung heißt "La Prima". Dann hat der 500e unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer, Kunstlederbezüge für Sitze und Lenkrad, Parksensoren rundherum und eine Rückfahrkamera, einen Fernlichtassistenten sowie das teilautonome Fahren ab Werk.



Der Fiat 500 auf der E-Plattform ist das erste Modell der Marke, das mit demausgestattet ist. Das baut auf Android Automotive auf, unterstützt Apple Carplay und Android Auto. Bedient wird es über einen 10,25 Zoll großen Widescreen-Bildschirm. Dank Echtzeitdaten kann das System zum Beispiel Staus und das Wetter in die Navigation einbeziehen und Ladestationen in der Nähe anzeigen. Außerdem lässt sich darüber ein WLAN-Hotspot für bis zu acht Geräte einrichten und es gibt jetzt eine, die auf Amazon Alexa basiert.So lässt sich per App der Ladezustand der Batterie abfragen, das Fahrzeug orten oder der Reifendruck checken. Außerdem kann man das Auto auf- und zuschließen und das Licht sowie die Klimaanlage einschalten.

AUTO BILD hat bei der ersten Fahrt natürlich den. Mit dem soll man das Auto so gute wie ohne Bremse fahren können, das sogenannte One-Pedal-Driving. An die maximale Verzögerung beim Zurücknehmen des Fahrpedals gewöhnt man sich dabei sehr schnell. Im Sherpa-Modus, der maximale Reichweite ermöglicht, stehen jedoch nur 77 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von schmalen 80 km/h zur Verfügung. So wird es schnell langweilig hinter dem Steuer. In Fahrt ist der 500e durchaus knackig, was sich auf den Straßen Turins zeigt, die reich an Löchern und Unebenheiten sind. Obwohl er auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Komfort und Stabilität setzt, ist der neue 500 deutlich strammer als sein Vorgänger abgestimmt., und die Bodenunebenheiten werden an die Insassen weitergeleitet. Zum Ausgleich gibt es deutlicheund ein Plus an Fahrspaß.