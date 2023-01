Zoom Auch der Neuwagenkauf eines Opel Astra Plug-in-Hybrid wird ab 2023 nicht mehr mit dem Umweltbonus gefördert.



Käufer von Plug-in-Hybriden zum Listenpreis zwischen 40.000 und 65.000 Euro kamen in den Genuss einer reduzierten staatlichen Förderung von 3750 Euro plus 1875 Euro von den Herstellern, unterm Strich also 5625 Euro. Auch hier kam noch eine Mehrwertsteuerersparnis hinzu.