Kein Wunder, dass sich jeder, der sich für Elektroautos interessiert, auf derenschaut Je mehr Kilometer eine Ladung erlaubt, desto seltener die Stopps und desto kürzer die Wartezeit. Ist das Elektroauto mit der größten Reichweite also auch das beste? Nicht unbedingt! Und welche Bedeutung hat eigentlich die Ladeleistung?

Im Durchschnitt offiziell 352 Kilometer weit kamen in Deutschland angebotene E-Autos im Jahr 2020. Das war ein leichter Rückgang seit 2019, aber ein kräftiger Anstieg im Vergleich mit den fünf Jahren zuvor

Das zeigt sich auch in der Reichweiten-Top-Ten nach offiziellen Daten in Deutschland (Stand Januar 2022):

Die hohen Reichweiten vieler der genannten Modelle sind in großenbegründet. Diese machen ein E-Auto aber auch schwer und teuer. So sind einige Elektroautos selbst mit Elektro-Kaufprämie für die viele Käufer unerschwinglich.

Allerdings ist längst nicht für jeden Kunden eine Riesen-Reichweite notwendig. Der Durchschnittsdeutsche fährt im Jahr rund 13.000 Kilo­meter – das macht pro Tag im Schnitt 35 Kilometer. Für diese Stre­cke muss keines der marktüblichen E-Autos jeden Tag an die Ladestation

Jeder sollte sich also fragen, welcher Elektroauto-Typ er ist: Muss es ein (meist teures) E-Auto mit großer Reichweite sein? Oder genügt vielleicht auch ein City-Flitzer mit weniger Ausdauer, zum Beispiel ein Smart EQ oder ein Honda e

Darf es ein etwas geräumigerer Renault Zoe sein, lange Zeit der Elektro-Bestseller in Deutschland? Oder muss es auch mal richtig weit gehen können, zur Not mit zusätzlichem Verbrennermotor wie bei einem

An öffentlichen Ladestationen verläuft die Abrechnung noch immer sehr unterschiedlich.

Wird die Ladeleistung wichtiger als die Reichweite?



Jeffrey Guyton, Chef von Mazda in den USA, ist sich sicher, dass die Reichweite des E-Autos perspektivisch von der Ladeleistung verdrängt wird. Beim Kauf des zweiten E-Autos würden die potenziellen Besitzer bereits anders gewichten, denkt der Manager. Das Laden zu Hause werde zur Normalität. Die Ladeinfrastruktur wachse weiter. Da werde es in ein paar Jahren viel wichtiger sein, dass das Auto mit viel Leistung und damit möglichst schnell aufladen könne.

So wie bei Verbrennerfahrzeugen gilt auch für E-Autos inzwischen der oben erwähnte WLTP-Prüfzyklus. Auch bei ihnen steigert die nun höhere Durchschnittsgeschwindigkeit den gemessenen Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer.

Zu Beginn des Prüfstandtests muss die Batterie vollständig geladen sein. Am Ende kommt das Fahrzeug wieder an ein Ladegerät, wobei das Kabel mit einem Stromzähler ausgestattet ist, um die Verluste beim Laden der Batterie zu berücksichtigen.

Der eigentliche Fahrzyklus bei WLTP heißt WLTC ("Worldwide harmonized Light-duty Test Cycle"), bei dem Autos je nach Leistungsgewicht in Klassen eingeteilt werden und der die vier Teile "Low" (Stadtverkehr; Durchschnittstempo 18,9 km/h, Maximalgeschwindigkeit 56,5 km/h), "Medium" (außerorts; 39,5/76,6 km/h), "High" (Schnellstraße; 56,6/97,4 km/h) und "Extra High" (Autobahn; 92,0/131,3 km/h) umfasst.

Hinzu kommen Konstantfahrten mit 100 km/h. Der am Ende ermittelte Verbrauch in Relation zum Gesamtvolumen des Akkus ergibt schließlich die theoretische Reichweite. Durch die zugrunde gelegten äußeren Bedingungen ist diese in der Realität allerdings nur schwer zu erreichen.