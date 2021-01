E

Mobile E-Auto-Ladegeräte Juice Booster 2 (bis 22 KW) Preis*: 979,79 Euro NRGkick 32 A Light (bis 22 KW) Preis: 949,00 Euro NRGkick 16 A Light (bis 11 KW) Preis: 1016,29 Euro *Preise: Stand 23.11.2020 *Preise: Stand 23.11.2020

-Autofahrer mit deutschen Fahrzeugen schauen bisweilenauf dieund deren viele. Die Daten des Münchner Ladekarten-Dienstleisters Cirrantic, auf die auch Apple und Google zugreifen, zeichnen indes: " Tesla betreibt in Deutschland derzeit knapp 700 Supercharger Ladepunkte mit in der Regel bis zu 250 kW Leistung . Bei der reinenist Tesla hier also", erklärt Geschäftsführer Ulrich Heitmann. Ein Blick auf die Cirrantic-Daten untermauern diese Aussagen: In Deutschland stehen aktuell runddie dieknacken.undWer heutzutage mit einem Elektroauto einedurch Deutschland machen will, muss diese. Da fängt das Problem bereits an: Es gibt offenbar, auf derverzeichnet sind. Was dazu führen kann, dass sich ein 150-kW-Schnelllader als eine 30-kW-Säule erweist oder gar nicht vorhanden ist und eine Kaffeepause statt 45 Minuten über eineinhalb Stunden dauert ( alles zum Thema E-Auto laden ). "Wer sich vor einer Tour von Garmisch nach Flensburg über seine Ladeoptionen informieren will, kann dies zwar beispielsweise beiund dem Angebot dertun. Legt er dieaber übereinander, bekommt er ein durchaus, sowohl was die Positionen der Ladesäulen als auch deren Leistungsfähigkeit angeht", fasst Andreas Radics von der Unternehmensberatung Berylls das Dilemma zusammen. Zudem sind die leistungsfähigen Stromtankstellenüber das Bundesgebiet. Und es gibt, genau wie bei Benzintankstellen – nur dass man an Strom-Zapfsäulen deutlich länger wartet, bis man an der Reihe ist.