Thema Reichweite beschäftigt die Autofahrer und sorgt für Diskussionen. Die Angaben der Hersteller stammen vom Prüfstand, so viel steht fest. Mit dem Alltag hat das wenig zu tun. Wie weit reicht eine Akkuladung denn nun wirklich? Elektroautos machen was her, aber dasbeschäftigt die Autofahrer und sorgt für Diskussionen. Diestammen vom, so viel steht fest. Mit dem Alltag hat das wenig zu tun. Wie weit reicht eine Akkuladung denn nun wirklich?

428 Kilometer weit reichen. In der Praxis schafft er das kaum, eine erste Langstreckentour ergab unter 300 km auf der Betrug? Das Problem: Je nach Außentemperatur, Tempo, Beladung und Windverhältnissen kann die Batterie mal später und mal deutlich früher leer sein – und natürlich ist das nicht die Schuld der Hersteller. Sie messen nach der festen Prüfstands-Verbrauchsnorm WLTP, doch die ist nicht besonders realistisch. Zweck des Normverbrauchs: Er macht die Automodelle miteinander vergleichbar. Mehr aber auch nicht. In der Redaktion testen wir gerade den Mercedes EQA mit kleinstem Motor , 190 PS stark. Sein 66-kWh-Akku soll laut WLTP-Norm weit reichen., eine erste Langstreckentour ergabauf der Autobahn . Ist dasDas Problem: Je nachkann die Batterie malund mal deutlichsein – und natürlich ist das nicht die Schuld der Hersteller. Sie messen nach der festen Prüfstands-Verbrauchsnorm WLTP, doch die ist nicht besonders realistisch. Zweck des Normverbrauchs: Er macht diemiteinander. Mehr aber auch nicht.

wirklich an Reichweite drin ist im harter Praxis-Check das Ergebnis bringen. AUTO BILD testet Elektroautos auf einer fest definierten Verbrauchsrunde – also unter annähernd realen Bedingungen. Wenn man also wissen will, wasim Lithium-Ionen-Akku , kann man sich auf die offiziellen Zahlen nicht verlassen. Dann muss eindas Ergebnis bringen. AUTO BILD testet Elektroautos auf einer fest definierten Verbrauchsrunde – also unter annähernd realen Bedingungen.

So funktioniert die AUTO BILD-Testrunde

155 Kilometer lange Verbrauchsrunde, die grob gesagt zwischen Hamburg und Lübeck liegt. Start ist an einer Jeder der etwa 700 Testwagen im Jahr – egal ob er Kraftstoff oder Strom tankt – muss auf die, die grob gesagt zwischen Hamburg und Lübeck liegt. Start ist an einer Ladesäule Tankstelle im Hamburger Stadtgebiet: Akku bzw. Auto volltanken bis nichts mehr geht. Dann los.

Zoom Nur selten gibt es in Realität auch 100 Prozent der vom Hersteller angegebenen Reichweite.

Der Stadtanteil beträgt 40 Kilometer, 61 Kilometer führen über Landstraßen. Dieses Teilstück fahren wir eher gemächlich, vermeiden Vollgas. Auf einem 54 Kilometer langen Autobahnabschnitt fahren wir, was die 20 Kilometer Vollgas. Zurück an unserer Tanke in Hamburg errechnen wir anhand der nachgetankten Sprit- bzw. Strommenge den Durchschnittsverbrauch. Achtung: höherer Spitzengeschwindigkeit haben bei dieser Messmethode einen kleinen Nachteil. Ein Derbeträgtführen über. Dieses Teilstück fahren wir eher gemächlich, vermeiden Vollgas. Auf einemfahren wir, was die Straßenverkehrsordnung hergibt – inklusive. Zurück an unserer Tanke in Hamburg errechnen wir anhand derden. Achtung: E-Autos mithaben bei dieser Messmethode einen kleinen. Ein Polestar 2 läuft beispielsweise in der Top-Version 205 km/h Spitze, andere E-Autos werden schon viel früher automatisch abgeregelt. E-Autos mit hoher Höchstgeschwindigkeit schneiden daher bei diesem Test tendenziell schlechter ab.

Reale Reichweite von E-Autos Aiways U5 Pfeil Akku: 61 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 28,5 kWh; Reale Reichweite: 214 km; Spitze: 170 km/h Audi e-tron GT Quattro Pfeil Akku: 84 kWh Verbrauch auf Testrunde: 26,3 kWh; Reale Reichweite: 310 km; Spitze: 245 km/h Audi Q4 e-tron 40 Pfeil Akku: 77 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 21,1 kWh; Reale Reichweite: 360 km; Spitze: 160 km/h BMW iX3 Pfeil Akku: 73 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 24,1 kWh; Reale Reichweite: 300 km; Spitze: 180 km/h Citroën ë-C4 Pfeil Akku: 50 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 23,9 kWh; Reale Reichweite: 200 km; Spitze: 150 km/h Fiat 500 Pfeil Akku: 42 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 15,6 kWh; Reale Reichweite: 193 km; Spitze: 150 km/h Hyundai Ioniq Pfeil Akku: 73 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 23,8 kWh; Reale Reichweite: 300 km; Spitze: 185 km/h Hyundai Kona Pfeil Akku: 64 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 18,8 kWh; Reale Reichweite: 330 km; Spitze: 167 km/h Mercedes-Benz EQA Pfeil Akku: 66 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 23,5 kWh; Reale Reichweite: 280 km; Spitze: 160 km/h Mercedes-Benz EQV Pfeil Akku: 90 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 29,4 kWh; Reale Reichweite: 306 km; Spitze: 160 km/h Opel Mokka-e Pfeil Akku: 50 kWh; Verbraucht auf Testrunde: 21,9 kWh: Reale Reichweite: 210 km; Spitze: 150 km/h

Opel Zafira e-Life Pfeil Akku: 75 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 24,3 kWh; Reale Reichweite: 309 km; Spitze: 130 km/h Skoda Enyak 80 Pfeil Akku: 77 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 21,9 kWh; Reale Reichweite: 350 km; Spitze: 160 km/h VW ID.4 Pro Pfeil Akku: 77 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 21,9 kWh; Reale Reichweite: 350 km; Spitze: 160 km/h VW ID.4 GTX Pfeil Akku: 77 kWh; Verbrauch auf Testrunde: 24,6 kWh; Reale Reichweite: 319 km; Spitze: 180 km/h



Differenz zwischen Labor-Messwerten und dem harten Alltag zeigt sich quer durch das gesamte Elektroauto-Sortiment. Besonders krasse Beispiele: ► Der Elektrosportwagen 472 km weit fahren. Real sind laut AUTO BILD allerdings nur 290 km. Wie bereits oben erwähnt, fährt er aber auch bis zu 245 km/h und hat dadurch auf der Verbrauchrunde einen Nachteil. ► Der erste 610 km verspricht WLTP, die AUTO BILD-Runde brachte mit 440 km fast ein Drittel weniger. Interessant an dieser Stelle die US-Norm EPA, entwickelt von der amerikanischen Umweltbehörde: nach dieser fährt der Ford 482 km weit – wesentlich näher an der Wirklichkeit. ► Auch Kleinwagen müssen nicht besser performen: Der neue Fiat 500 sieht zwar süß aus, doch schafft er in der Realität 193 km gegen maximal 293 km im Labor. Zoom Krasser Underperformer: Der Fiat 500e hat im Alltag fast 100 km weniger Reichweiter als auf dem Prüfstand.

Diezwischenund demzeigt sich quer durch das. Besonders krasse Beispiele: ► Der Elektrosportwagen Audi RS e-Tron GT mit mächtigen 646 PS (im Boost-Modus) soll laut WLTP mit einer Akkuladung bis zuweit fahren. Real sind laut AUTO BILD allerdings. Wie bereits oben erwähnt, fährt er aber auch bis zu 245 km/h und hat dadurch auf der Verbrauchrunde einen Nachteil. ► Der erste elektrische Ford Mustang mit großem Akku bringt ebenfalls wesentlich bessere Normwerte mit, als die Realität garantieren kann:verspricht WLTP, die AUTO BILD-Runde brachte mitfast ein Drittel weniger. Interessant an dieser Stelle die US-Norm EPA, entwickelt von der amerikanischen Umweltbehörde: nach dieser fährt der Ford 482 km weit – wesentlich näher an der Wirklichkeit. ► Auch Kleinwagen müssen nicht besser performen: Dersieht zwar süß aus, doch schafft er in der Realitätgegen maximalim Labor.

Neuer E-Auto-Test: die Autobahn-Tour



Die Real-Vebrauchstests gehen sogar noch weiter: Die AUTO BILD-Testrunde stammt aus der Verbrennerzeit – und daher hat sich AUTO BILD extra für die Stromer kürzlich noch einen zusätzlichen Prüfmodus ausgedacht: die 130-km/h-Autobahntour. Grund: Autobahnfahrten sind für Akkus die größte Belastung – keine Rekuperation, hoher Windwiderstand – deshalb fahren E-Testwagen nun eine Autobahntour mit strikt 130 km/h. Dabei wird erst vollgeladen, dann direkt auf die Fernroute abgebogen und über eine Distanz von annähernd 200 Kilometer Richtgeschwindigkeit gefahren. Gemessen wird der Gesamtverbrauch am Ende der Fahrt – und davon dann der Durchschnitt ermittelt.