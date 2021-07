Audi RS e-tron GT: Test, Motor, Preis

Respekt, Audi, derist seinernahezu aus dem Gesicht geschnitten. Schon im Stand steht er stämmig da, breitschultrig und mit. Fast zwei Meter breit ohne Spiegel, dafür. Derist ein integraler Bestandteil des Chassis, die viersind anaufgehängt, und beim RS-Modell ist sogar einean Bord, die je nach Fahrzustand adaptiv reagiert und über Druckanpassungen das Fahrwerktrimmt. Serienmäßig beim RS sitzt an der Hinterachse eine. Durch ein gezielteslässt sich so über Bremseingriffe am kurveninneren Hinterrad das Heck agilitätsfördernd eindrehen.

Das funktioniert auf derallerdings nur bedingt, denn bevor das System seine volle Wirkung entfalten kann, hat die Vorderachse in den vielenbereits die Fassung verloren. Der bauähnlichehatte seinerzeit noch auf dem Lausitzring brilliert. Allerdings auch nur, um bereits Ende der ersten Runde seinem Gewicht Tribut zollen zu müssen. Dieses Manko trägt auch der Audi im wahrsten Sinne mit sich herum. Knappsind eine Herausforderung für die. Sosich dervon Scheitelpunkt zu Scheitelpunkt. Einehaben wir bewusst nicht genommen, schon allein, weil der Audi schlicht und einfachwurde. Aber wer gern mal einefährt, sollte schon wissen, was er seinen Vorderreifen da zumutet.

Kostbarer Power-GT: Satte 138.200 Euro Grundpreis verlangt Audi für den RS e-tron GT. ©Olaf Itrich / AUTO BILD



Die Paradedisziplin desstarken Nobelgleiters liegt aber ohnehin ganz woanders.pfeift er in amtlichen, auch Autobahn-Richtgeschwindigkeit ist in unter fünf Sekunden erreicht. Ganz diedarf der Ingolstädter aber nicht abrufen. Der Taycan Turbo S lädt schließlich immit irrwitzigen 761 PS und 1050 Nm durch – gut für von uns gemessene 2,8 Sekunden auf 100 km/h. Dafür steht dermitfast 50.000 Euro günstiger in der Preisliste. Das ist schon ein Argument, zumal dies in der Praxis so gut wie nie auffallen werden. Auch der e-tron, bremst mit dergut und zieht gefühlt noch mehr Blicke auf sich als jeder Tesla oder Taycan.