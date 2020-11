enn zwei das Gleiche tun, kommt am Ende manchmal doch was anderes dabei heraus. Zwar basiert der neueauf der gleichen Plattform wie der(40 Prozent Gleichteile laut Projektleiter Dennis Schmitz) – der Charakter aber ist ein anderer. Komfortabel, wenn möglich, dynamisch, wenn nötig, lautet die Vorgabe.Mitund(imsinddrin) ist Dynamik kein Thema. Mitbeschleunigt, ballert der Audi RS e-tron GT nach etwa 400 Metern mit circaüber den Asphalt – Respekt. Auf dergibt sich derdann deutlich zurückhaltender. Dieunterscheidet sich von der des Zuffenhausener Technikspenders. Wie die beiden Buchstaben GT (stehen für Gran Turismo ) andeuten, ist der Audi. Keine Sänfte zwar, aber der Audi malträtiert auch nicht die Bandscheiben der Insassen. Diese feine Abstimmung wird durch das Zusammenspiel der(erstmals in einem Audi) mit denmöglich.

Schwergewicht: In schnellen Kurven schiebt die Masse nach außen, der RS bleibt aber immer gutmütig. ©Audi AG

Imfletscht der Ingolstädter zwar die Zähne und kauertüberm Belag, neigt aber auch dann nicht zu übertriebener Härte, ganz GT. Je nach Fahrprogrammmehr oder weniger deutlich. "Das stimmen wir absichtlich so ab, damit das Auto immer beherrschbar bleibt", erklärt Dennis Schmitz. In der Tat: Lupft man das Gaspedal, folgt der rundwieder folgsam dem Lenkeinschlag. Allerdings kann auch der bestedie Gesetze der Physik nicht komplett aushebeln. Mit Schmackes um die Kurve geworfen,deutlich – und die Fuhre schiebt nach außen. Allerdings kündigt der Ingolstädter den Grenzbereich höflich an und stellt den Fahrer nicht vor unlösbare Aufgaben. Sie ahnen es, ganz so, wie es sich für einen GT gehört.