2015 brachte Audi mit dem R8 e-tron einen Elektro-Ableger des Mittelmotor-Sportwagens auf den Markt. Hinterradantrieb und 340 kW (462) plus 90 kWh-Batterie sorgten für ordentliche Fahrleistungen und einer Reichweite von 450 Kilometern (NEFZ). Doch aufgrund der geringen Nachfrage wurde der R8 e-tron nur ein Jahr später wieder eingestellt.

Für den bereits bestätigten Nachfolger deshat man in Ingolstadt größere Hoffnungen. Laut Autocar soll sich der elektrische Sportwagen bereits in der Entwicklung befinden und gegen Mitte des Jahrzehnts auf den Markt kommen.

Das britische Magazin beruft sich auf Quellen aus Ingolstadt und gibt an, dass der-Nachfolger mit neuem Namen vorfahren wird, aber der zweitürigen Coupé-Formel treu bleiben soll. Angeblich soll der Ersatz des V10-Boliden der stärkste Audi aller Zeiten werden – und auch weiterhin im Werk Böllinger Höfe vom Band laufen.

Gerüchten zufolge soll das aktuelle Verbrenner-Modell Ende 2023 auslaufen – mit einem ordentlichen Knall. Die Rede ist von einer abschließenden Hardcore-Sonderedition mit Hinterradantrieb.



718 Boxster

Was die Basis des neuen Autos angeht, gibt es zwei mögliche Szenarien – beide haben mit Porsche zu tun. Denkbar wäre die SSP Sport-Architektur, die auch in der nächsten Generation von Taycan und e-tron GT zum Einsatz kommen soll, oder eine neue Sportwagen-Plattform, an der für die Nachfolger desund Cayman gearbeitet wird.