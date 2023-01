Im Auto sparen Sie Heizenergie auf dem gleichen Weg wie im Haus: Reduzieren Sie die beheizte Fläche. Also erwärmen Sie nur die Stellen zu erwärmen, mit denen Sie in direktem Kontakt stehen – also Lenkrad und Sitz. Inklusive Vorheizen der Lenkrad- und Sitzheizung lassen sich so auch kältere Temperaturen an Bord aushalten, ohne den Pelzmantel anziehen zu müssen.