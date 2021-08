Was ist das? Ein? Ein? Ein? Oder am Ende doch ein GT ? Auf jeden Fall: ein, hinreißend aus jedem Blickwinkel. Vor allem von, dann sieht es aus, als ob diewäre. Ist sie aber nicht, ist nicht nötig. Vorn steckt kein Verbrenner drin,. Wenn er 2025 in Serie geht, sindbei Audi längst ein. Genug geschwärmt, jetzt wollen wir wissen, wie der Grandsphere innen aussieht. Webers Team hat die neuen Freiheiten – vor allem das Mehr an Platz, weil großvolumiger Motor, Getriebe und Abgasanlage wegfallen – eindrucksvoll genutzt. Und sie haben die. Sie erinnern sich: vorne links Arbeitsplatz. Wer in der Luxusklasse entspannt reisen wollte, saß bislang hinten rechts. Doch jetzt ist. Hier istdas Armaturenbrett wird auf einvon A-Säule zu A-Säule reduziert, und das rutscht richtig weit nach vorne.

Überflüssig: Das Lenkrad klappt weg, wenn es nicht gebraucht wird – die Studie kann autonom fahren. ©Audi AG

An Schalter, Tasten oder Touchscreens muss man nicht mehr rankommen, es reicht, die, dann versteht der Audi, was man von ihm will. Stichwort:. Wer doch noch drehen und drücken will, kann das in der Armauflage in den Türen tun; dort hat Weber einen Controller untergebracht. Ansonsten: Lounge-Atmosphäre, große Fenster,, Grünpflanze, kein Leder – und Lümmelsessel, die sich um 60 Grad nach hinten klappen lassen. Denn: Selber lenken muss im Serien-Grandsphere keiner mehr – wenn er nicht will. Das, wenn es nicht gebraucht wird, der(der "Fahrer" muss an Bord sein, aber nichts tun). Inzwischen ist es Mittag, kurz vor eins. Meine Reise in die neue Welt endet, wo sie angefangen hat, an Tor 9. Ich steige wieder in den BMW. Wieder 700 Kilometer liegen vor mir. Und ich wünsche mir Liegesitze.