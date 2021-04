Elektroauto-Portfolio: Gerade erst wurden der Audi das A6 e-tron concept und gibt damit einen klaren Ausblick auf einen Elektro-A6. Die Serienversion soll 2023 kommen! Audi arbeitet mit Hochdruck an seinem: Gerade erst wurden der nagelneue Q4 e-tron und der Q4 e-tron Sportback präsentiert, da hauen die Ingolstädter den nächsten Kracher raus. Auf der Auto Shanghai 2021 (ja, die Messe findet tatsächlich statt) präsentiertund gibt damit einen. Die

Studie soll zu 90 Prozent der Serienversion entsprechen



Sportback, obwohl die Studie verdächtig nach einer Limousine aussieht. Aber sei es drum: Auf den ersten Blick hat das 4,96 Meter lange und 1,96 Meter breite Concept Car nicht viel mit dem aktuellen A6 (der gerade in die Studie zu 90 bis 95 Prozent der für 2023 geplanten Serienversion entspricht. So soll der eigentliche A6 e-tron lediglich etwas schmaler und höher werden als die sehr sportlich gezeichnete Studie. Zudem werden kleine Details bis zur Serienreife sicherlich noch entschärft. Audi spricht beim A6 e-tron concept offiziell von einem, obwohl die Studie verdächtig nach einer Limousine aussieht. Aber sei es drum: Auf den ersten Blick hat das 4,96 Meter lange und 1,96 Meter breite Concept Car nicht viel mit dem aktuellen A6 (der gerade in die Verlängerung des AUTO BILD Dauertest gestartet ist ) gemein und doch verrät Exterieur-Designer Philipp Römers, dass die. So soll der eigentliche A6 e-tron lediglich etwas schmaler und höher werden als die sehr sportlich gezeichnete Studie. Zudem werden kleine Details bis zur Serienreife sicherlich noch entschärft.

• Länge: 4,96 Meter

• Breite: 1,96 Meter

• Höhe: 1,44 Meter

• Radstand: 2,95 Meter



geschlossene Kühlergrill und das e-tron-Logo machen klar, dass es sich um eine vollelektrische Studie handelt. Besonders interessant sind die extraschmalen Matrix-LED-Scheinwerfer mit drei frei konfigurierbaren LED-Streifen (ähnlich wie im Q4 e-tron), die einen Partytrick beherrschen. Ladepausen können dazu genutzt werden mithilfe des Autos ein Spiel zu spielen. Dazu einfach nah an eine Wand fahren und die Lichtkegel der Matrix-LED-Scheinwerfer per Smartphone steuern, erklärt Audi. Ob es diese witzige Spielerei in Serie schaffen wird, bleibt abzuwarten. Innovativ sind die Lichtinszenierungen des Showcars: So können über LED-Projektoren beispielsweise die Blinker zusätzlich auf die Straße projiziert werden oder Fahrradfahrer vor öffnenden Autotüren gewarnt werden. Die Front des A6 e-tron concept ist besonders markant, derund das e-tron-Logo machen klar, dass es sich um eine vollelektrische Studie handelt. Besonders interessant sind diemit drei frei konfigurierbaren LED-Streifen (ähnlich wie im Q4 e-tron), die einen Partytrick beherrschen. Ladepausen können dazu genutzt werden mithilfe des Autos ein Spiel zu spielen. Dazu einfach nah an eine Wand fahren und die, erklärt Audi. Ob es diese witzige Spielerei in Serie schaffen wird, bleibt abzuwarten. Innovativ sind diedes Showcars: So können über LED-Projektoren beispielsweise diewerden oder Fahrradfahrer vor öffnenden Autotüren gewarnt werden.

Bei der gezeigten Studie handelt es sich um ein rollendes Exterieur-Modell ohne Innenraum.





22-Zoll-Felgen und kurze Überhänge



22-Zoll-Felgen und den sehr kurzen Überhängen liegt. Mit 4,96 Metern Länge und 2,95 Metern Radstand sind die Abmessungen der Studie sehr nah dran an denen von Im Profil wirkt das A6 e-tron concept besonders bullig, was unter anderem an denliegt. Mit 4,96 Metern Länge und 2,95 Metern Radstand sind die Abmessungen der Studie sehr nah dran an denen von A6 und A7 . Gleichzeitig ist der A6 e-tron 25 Zentimeter kürzer als der gerade präsentierte Mercedes EQS an dessen Konkurrenten Audi unter dem Codenamen Artmeis parallel arbeitet. Ein interessantes Detail ist, dass die Ladeöffnungen, anders als beim e-tron GT und dem Porsche Taycan , nicht mehr im vorderen Kotflügel, sondern im hinteren Seitenteil platziert sind. Auf Nachfrage erklären die Ingolstädter, dass die neue Positionierung technische Gründe habe.

Modernes Heck mit OLED-Rückleuchten und angedeutetem Diffusor am A6 e-tron concept.





PPE-Plattform zusammen mit Porsche entwickelt



Stolz ist Audi auf den niedrigen cw-Wert von 0,22. Der ist gleich aus mehreren Gründen wichtig, denn ein niedriger Luftwiderstand bedeutet weniger Energieverbrauch und somit eine höhere Reichweite. Die soll beim Topmodell des späteren A6 e-tron bei bis zu 700 Kilometern liegen und somit auch langstreckentauglich sein. Damit kommen wir zum wichtigsten Thema: der Plattform. Die Studie basiert bereits auf Audis neuer PPE-Plattform. Das Kürzel steht für "Premium Platform Electric", dem mit Porsche gemeinsam entwickelten Unterbau auf dem alle künftigen Elektromodelle aufbauen werden. Wie e-tron GT und Porsche Taycan (die noch nicht auf PPE basieren) setzt die neue Plattform auf 800-Volt-Technik, Ladeleistungen von bis zu 270 kW, ein flaches Akku-Layout und skalierbare Akkugrößen.

800-Volt-Technik und 350 kW Leistung



Zukünftige Modelle auf PPE-Basis können wahlweise mit reinem Hinterrad- oder dem Audi-typischen quattro-Antrieb ausgestattet werden. Im A6 e-tron concept leisten zwei Elektromotoren (je einer an der Vorder- und Hinterachse) 350 kW (476 PS) und 800 Nm. Die Kraftübertragung an alle vier Räder übernimmt in jedem Fall ein Eingang-Getriebe. So soll die Serienversion in unter vier Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, während die bisher nicht näher definierte Basisversion in rund sieben Sekunden Landstraßentempo erreichen soll. Die 800-Volt-Technik ermöglicht es zudem die Batterie mit bis zu 270 kW (wie beim e-tron GT) aufzuladen. Unter Idealbedingungen sollen so bis zu 300 Kilometer Reichweite in zehn Minuten möglich sein. An dieser Stelle der wichtige Hinweis für alle, die sich noch nicht mit einem Elektroauto anfreunden können: Auch den nächsten A6 wird es weiterhin mit Verbrenner geben. Auch der hierzulande besonders beliebte A6 Avant wird natürlich weiterhin erhältlich sein, wobei zusätzlich auch ein A6 e-tron Avant denkbar wäre.

Die Audi-Ringe sind beleuchtet, die Außenspiegel ersetzen Kameras wie beim e-tron.





Die Serienversion des A6 e-tron kommt 2023