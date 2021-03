Audi A6 Avant: 100.000-Kilometer-Dauertest

W er hat an der Uhr gedreht? Ging das wirklich so schnell? Am 18. April 2019 startet ein karatbeiger Audi A6 Avant Sport 40 TDI am Hamburger Verlagshaus zum Dauertest. Keine zwei Jahre sowie kurzweilige 100.000 Kilometer später soll der Dauerlauf schon beendet sein. So schnell? So geht das nicht! Also bleibt IN-BD 8342 erst mal im Fuhrpark.

erste Spuren von Rost, das war's aber auch schon. Das ist aber alles harmlos und stellt für den weiteren Betrieb kein Problem dar. Und statt den Audi bereits in seine Einzelteile zu zerlegen, gibt es hier erst einmal eine Zwischenuntersuchung. Als wir den fast fünf Meter langen Kombi auf die Hebebühne nehmen und ihm penibel unters Blechkleid spähen, wird schnell klar: außer Spesen nicht viel gewesen. An Teilen der Verkleidung von Motor und Unterboden hat sich mal ein Schräubchen gelöst, Schellen und Blechspangen in diesem Bereich zeigen

Das Anfahrverhalten verpflichtet zur Gemütlichkeit

Die 204 PS des Zweiliter-Diesels lassen den Avant stets entspannt mitschwimmen. Zum Ampelrennen lädt er aber nicht ein. ©Roman Raetzke / AUTO BILD Dass der Audi während seiner Zeit bei AUTO BILD nicht geschont wurde, verraten ein paar "Kampfspuren". Am sehr massiven Boden im Gepäckraum sind die Schrauben der Scharniere ausgerissen, Seitenteil und Stoßfänger hinten rechts schmückt ein unschöner Kratzer. Da ging es zwischen Dienstreise und Mess-Einsatz wohl etwas hektisch zu. Dabei gehört der Zweiliter-Diesel absolut zur ruhigen Sorte. Seine 204 PS lassen den Avant stets entspannt mitschwimmen, verführen aber nicht gerade zu Ampelrennen oder Autobahn-Bolzerei. Nicht zuletzt, weil das Anfahrverhalten des A6 zur Gemütlichkeit verpflichtet. "Bis die Kurbelwelle in Wallung gerät, vergeht einfach zu viel Zeit", bemängelt Testredakteur Stafan Novitski. Besonders im Zusammenspiel mit der Start-Stopp-Automatik stellte der Audi unsere Geduld immer mal wieder auf die Probe. (Überblick: Alles zum Audi A6 Avant

Technische Daten Motor Vierzylinder, Turbo, vorn längs Hubraum 1968 cm3 Leistung 150 kW (204 PS) bei 3750/min max. Drehmoment 400 Nm bei 1750/min Antrieb Vorderradantrieb/Siebengang-DCT Leergewicht 1785 kg Zuladung 545 kg Kofferraum 565–1680 l Höchstgeschwindigkeit 241 km/h Verbrauch 5,9 l D/100 km* Abgas CO2 157 g/km* * kombiniert nach WLTP-Norm

Der Spurhalteassistent sorgt immer wieder für Verstimmung

Der Spurhalteassistent will den Fahrer immer wieder heftig bevormunden. Urteil: "Der schlechteste Spurhalteassistent der Welt." ©Roman Raetzke / AUTO BILD "Der schlechteste Spurhalteassistent der Welt." Ansonsten bereiten uns die meisten Extras im bequemen Sitze und die aufmerksamen adaptiven Dämpfer (1130 Euro) überaus positiv bemerkbar. Weil der guten 7,5 Litern lag, bedeuteten selbst 1000 Kilometer zu Terminen in Süddeutschland keinen Tankstopp. Und dennoch entspanntes Ankommen. (Lesen Sie auch: Der erste Griff nach dem Start ging also meist zum Ausschalter fürs Start-Stopp-System. Und der zweite galt dann nach wenigen Kilometern dem Spurhalteassistenten. Der mischte sich immer wieder so übereifrig und heftig in die Linienwahl der Piloten ein, dass es nervte. "Der Spurhalteassistent macht einen wahnsinnig", bemängelte Malte Büttner aus dem Testressort. Und sein Kollege Jan Horn attestierte der elektronischen Richtungsüberwachung:Ansonsten bereiten uns die meisten Extras im A6 Avant viel Freude. Auf langen Strecken machten sich die(1130 Euro) überaus positiv bemerkbar. Weil der Verbrauch des 40 TDI gleichzeitig selten ausuferte und über die Testdistanz beilag, bedeuteten selbst 1000 Kilometer zu Terminen in Süddeutschland keinen Tankstopp. Und dennoch entspanntes Ankommen. (Lesen Sie auch: Dauertest-Rangliste

Messwerte Bei Testbeginn Bei Testende Beschleunigung 0–50 km/h 3,3 s 3,5 s 0–100/-130 km/h 8,8/13,8 s 9,2/14,5 s 0–160 km/h 21,8 s 22,7 s Zwischenspurt 60–100 km/h 4,7 s 4,9 s 80–120 km/h 5,8 s 6,0 s Bremsweg aus 100 km/h kalt 33,3 m 34,3 m aus 100 km/h warm 32,8 m 33,3 m Innengeräusch bei 50 km/h 56 dB(A) 57 dB(A) bei 100 km/h 63 dB(A) 63 dB(A) bei 130 km/h 67 dB(A) 66 dB(A) Testverbrauch – CO2 7,9 l D – 209 g/km 7,1 l D 188g/km

Der Preis für unseren A6 schnellt rasch in die Höhe

A6 von reichlich Licht und ganz wenig Schatten geprägt war. Doch Sie merken schon, dass die Preise in den Klammern nicht die kleinsten sind. Zahlreiche weitere Annehmlichkeiten ließen den Preis unseres Dauertestwagens von ursprünglich 54.600 Euro inklusive aller Extras auf stolze 76.915 Euro anschwellen. Und wir fragen uns, wer da an der Kasse gedreht hat ... (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Auch die beeindruckenden Matrix-LED-Scheinwerfer (Aufpreis 1960 Euro) trugen dazu bei, dass unsere Zeit mit demvon reichlich Licht und ganz wenig Schatten geprägt war. Doch Sie merken schon, dass die Preise in den Klammern nicht die kleinsten sind. Zahlreiche weitere Annehmlichkeiten ließen den Preis unseres Dauertestwagensanschwellen. Und wir fragen uns, wer da an der Kasse gedreht hat ...

Fazit von Gerald Czaijka und Tim Dahlgaard: Großes Auto, kleiner Motor – letztendlich passt diese Kombination dann doch besser als gedacht. Für besonnene Fahrer ohne Bleifuß erweist sich der A6 Avant als geräumiger und bequemer Reisewagen, bei dem auch die Qualität stimmt.

Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht 15 (100 %, SF 5) 337 Euro Vollkasko 25 (300 € SB, SF 5)* 1040 Euro Teilkasko 23 (150 € SB, SF 5)* 501 Euro Kfz-Steuer (Euro 6d-Temp) 314 Euro * aktuelle Typklassen: HPF 15/VK 25/TK 23 Kraftstoffkosten für 100.621 km 7546,58 Liter D (= 7,5 l/100 km) 8980,43 Euro Motoröl-Nachfüllbedarf 3,0 Liter 39,72 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 30.000 km 1255,27 Euro 60.000 km 1219,06 Euro 90.000 km 528,58 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 1 Satz Sommerreifen 255/40 R 20 Michelin Pilot Sport 4 989 Euro 1 Satz Winterreifen 245/45 R 19 Michelin Pilot Alpin 5 1149 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 4/19 (inkl. Extras) 76.915 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras) 78.290 Euro Schätzpreis 3/21 33.450 Euro Wertverlust des Testwagens 43.465 Euro Gesamtkosten für zwei Jahre auf 100.621 km 15.514 ,90 Euro Kosten pro km 0,15 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 1,71 Euro Wertung: Audi A6 Avant Fehlerpunkte max Zuverlässigkeit Liegenbleiber 0 x 15 0 Motor-/Getriebeschaden 0 x 15 0 Defekte Antriebs-/Funktionsteile 0 x 5 0 Zusätzlicher kurzer Werkstattbesuch 0 x 3 0 Zusätzlicher mehrtägiger Werkstattaufenthalt 0 x 5 0 Defekte und Sonderarbeiten (Radio/Navi/Flüssigkeiten etc.) 0 x 2 0 Defekte Kleinteile (Lampen etc.) 0 x 1 1 Langzeitqualität (aus Demontage) Karosserie (Konservierung, Lack, Teppiche, Verkleidungen) 0–5 0 Motor (Leistung, Dichtigkeit, Ablagerungen, Laufspuren) 0–5 0 Getriebe (Dichtigkeit, Abrieb, Zustand, Kupplung) 0–5 0 Abgasanlage (Zustand, Kat, Aufhängung, Abschirmbleche) 0–5 0 Fahrwerk (Achsen, Federung, Lenkung, Befestigung) 0–5 0 Elektrik (Kabel, Stecker, Steuergeräte, Sicherungen) 0–5 0 Alltagswertung/Fahren Ergibt sich aus den Eintragungen im Fahrtenbuch 0–10 1 Gesamtpunkte 2 Note: 1 0 Punkte: 1+; 1–4 Punkte: 1; 5–8 Punkte: 1-; 9–12 Punkte: 2+; 13–16 Punkte: 2; 17–20 Punkte: 2-; 21–24 Punkte: 3+; 25–28 Punkte: 3; 29–32 Punkte: 3-; 33–36 Punkte: 4+; 37–40 Punkte: 4; 41–44 Punkte: 4-; 45–48 Punkte: 5+; 49–52 Punkte: 5; 53–56 Punkte: 5-; ab 57 Punkte: 6