Audi A6 Avant 55 TFSI quattro Ultra: Fahrbericht

as war vor vier Jahren ein schöner Marketing-Trick: Durch den Zusatzklang Audisnach noch mehr. In Wahrheit bedeutete Ultra aber die Umstellung, der die Hinterachse nur bei drohendem Traktionsverlust vorne zuschaltet. Sensoren erfassen dazu bis zudie Daten von ESP , Lenkwinkel, Gaspedalstellung, Längs- und Querbeschleunigung sowie Motor-Drehmoment und Leistung. Die Technik soll gegenüber dem normalen quattro . Wie gut das klappt, haben wir jetzt mit einemgetestet.

Quattro Ultra: Anhand von Sensordaten ermittelt das System, wann die Hinterachse zugeschaltet wird. ©AUDI AG

Wir sitzen in einem, dessenstarker1835 Kilogramm Fahrzeugmasse bewegt. In der Basis kostet das Auto 63.590 Euro ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 8747 Euro ). Die Fahrt in dem flotten Kombi bereitet durchaus. Der Motor ist akustisch präsent, aber das angenehm und ohne allzu vorlaute Tonart anzuschlagen. Dieund die deutlich, die genau mitteilt, wie es um die Traktion der Vorderräder bestellt ist, erleichtern dieund sorgen für eine gewisse Gelassenheit. Das liegt auch daran, dass die Ingolstädter es geschafft haben, der Steuerung das etwas teigige Gefühl im Zusammenspiel mit den hohen Rückstellkräften auszutreiben. Jetzt gehen dieauch imleichter von der Hand als bisher.