Der Peugeot e-2008 fährt wie seine beiden Konzernbrüder in dieser Liste mit 136 PS vor. Die lassen den Franzosen flink durch die Stadt wuseln und erlauben ihm außerhalb, entspannt im Verkehr mitzuschwimmen. Im Eco-Modus zieht die Elektronik bei 150 km/h mit Rücksicht auf die Reichweite den Stecker. Dann braucht der e-2008 aber auch weniger Ladestopps. An einer 100-kW- Ladesäule dauert der Stopp im besten Fall nur 30 Minuten. Der Peugeot e-2008 fährt so gut wie die Verbrenner und hat genauso viel Platz. Die Reichweite eignet sich gut für den Alltag zwischen Heim, Büro und Supermarkt. Dieses SUV passt super in die Stadt. Listenpreis: ab 35.450 Euro.