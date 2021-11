Privatkunden den 125 kW (170 PS) starken Hyundai Ioniq 5 inklusive Dynamiq-Paket für 299,99 Euro brutto monatlich leasen. Um auf die preiswerte Rate zu kommen, wird eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro netto fällig, die durch den Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Diese Voraussetzung wird beim Ioniq 5-Angebot erfüllt, denn die Laufzeit ist auf lange 60 Monate ausgelegt, wobei die Freikilometer mit mageren 5000 pro Jahr angegeben sind. Glücklicherweise sind auf Wunsch auch kürzere Laufzeiten und größere Kilometerpakete verfügbar. Bei 24 Monaten kostet der Ioniq 5 beispielsweise 365,91 Euro brutto pro Monat, bei 36 Monaten sind es 336,78 Euro brutto monatlich. Mit 20.000 Freikilometern im Jahr (bei 60 Monaten Laufzeit) erhöht sich die Rate auf 396,10 Euro brutto. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können. Um auf diezu kommen, wird einefällig, die durch den Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird der Betrag allerdings voll erstattet. Bedingung für die vollständige Rückzahlung ist eineDiese Voraussetzung wird beim Ioniq 5-Angebot erfüllt, denn die Laufzeit ist auf langeausgelegt, wobei dieangegeben sind. Glücklicherweise sind auf Wunsch auch kürzere Laufzeiten und größere Kilometerpakete verfügbar. Bei 24 Monaten kostet der Ioniq 5 beispielsweise 365,91 Euro brutto pro Monat, bei 36 Monaten sind es 336,78 Euro brutto monatlich. Mit 20.000 Freikilometern im Jahr (bei 60 Monaten Laufzeit) erhöht sich die Rate auf 396,10 Euro brutto.

Vattenfall-Wallbox Vattenfall-Wallbox + Ökostrom Das exklusive Ladepaket in der AUTO BILD-Edition: Charge Amps Halo™ für 499 Euro statt 1189 Euro UVP. Zum Angebot In Kooperation mit



Unabhängig von Kilometerpaketen und Vertragslaufzeit kommen in jedem Fall einmalige Bereitstellungskosten obendrauf. Im Fall des Ioniq 5 liegen diese bei vergleichsweise teuren 1180 Euro brutto. So summieren sich die Gesamtleasingkosten bei fünf Jahren mit nur 25.000 Freikilometern auf 19.179,40 Euro brutto (299,99 Euro mal 60 plus 1180 Euro). Bei 24 Monaten mit insgesamt 10.000 Kilometern sind es 9961,84 Euro brutto (365,91 Euro mal 24 plus 1180 Euro).