Die SUV-Welle rollt und rollt. Doch selbst kleine Krabbeltiere ernten bei Klimakümmerern mittlerweile große Kritik. Um der zu entgehen, schickt Peugeot kurz nach dem Jahreswechsel den e-2008 auf die Straße. Den Antrieb übernimmt ein E-Motor mit 100 kW und 260 Nm, gespeist von Lithium-Ionen-Zellen mit 50 kWh Kapazität – das soll für 320 Kilometer (WLTP) reichen.

Die Beschleunigung ist typisch für ein E-Auto

Bei vollem Leistungseinsatz legt der Peugeot e-2008 einen sehr ordentlichen Sprint hin. solider Sprinter und zaubert einem in der Stadt schnell ein Lächeln auf die Lippen. Denn selbst Ampelspurt mal die Krallen ausfährt. Und mit so einem Antritt hüpft man so leicht von Lücke zu Lücke, dass selbst die Rushhour ihren Schrecken verliert. Nur beim Rekuperieren muss man sich umstellen – denn auch wenn man den Wählhebel von D auf B schiebt und im Eco-Programm unterwegs ist, rollt der 2008 eher, als dass er bremst. Von dem bei anderen E-Autos typischen One-Pedal-Feeling ist der Franzose weit entfernt. Natürlich lässt der Elan jenseits des Ortsschildes etwas nach, doch auch auf der Landstraße hält die E-Version mit den Verbrennern gut mit, und das Überholen braucht nicht mehr Mut oder Weitblick als beim Benziner. Wie alle Stromer ist auch der 2008 einund zaubert einem in der Stadt schnell ein Lächeln auf die Lippen. Denn selbst GTI & Co. sehen blass aus, wenn der Löwe beimmal die Krallen ausfährt. Und mit so einem Antritt hüpft man so leicht von Lücke zu Lücke, dass selbst die Rushhour ihren Schrecken verliert. Nur beimmuss man sich umstellen – denn auch wenn man den Wählhebel von D auf B schiebt und imunterwegs ist, rollt der 2008 eher, als dass er bremst. Von dem bei anderen E-Autos typischenist der Franzose weit entfernt. Natürlich lässt der Elan jenseits des Ortsschildes etwas nach, doch auch auf der Landstraße hält die E-Version mit den Verbrennern gut mit, und das Überholen braucht nicht mehr Mut oder Weitblick als beim Benziner.

Aufladen funktioniert unter Umständen sehr zügig

An einer 100-kW-Säule dauert laden nur gut 30 Minuten, an der Haushaltssteckdose wird's zäh. 150 km/h zieht die Elektronik mit Rücksicht auf die Reichweite den Stecker. Im Eco-Modus wird der Löwe zum Schmusekätzchen und schnurrt mit deutlich gebremstem Elan durch die Stadt. Muss dann aber seltener Ladestopps einlegen. An einer 100-kW-Säule dauert die Zwangspause im Idealfall nur 30 Minuten, daheim an der normalen Buchse über 24 Stunden. Wer das Sport-Profil nutzt, freut sich zwar über die Akkus im Boden und den tiefen Schwerpunkt, spürt die Kilos in Kurven aber nach außen drängen. Beim Kickdown scharrt der e-2008 zudem mit den Hufen. Und dann rollen die Klimakümmerer – mit den Augen. Nur auf der Autobahn ist naturgemäß früher Schluss. Denn beizieht die Elektronik mit Rücksicht auf die Reichweite den Stecker. Imwird der Löwe zum Schmusekätzchen und schnurrt mit deutlich gebremstem Elan durch die Stadt. Muss dann aber seltener Ladestopps einlegen. An einerdauert die Zwangspause im Idealfall, daheim an der normalen Buchse. Wer dasnutzt, freut sich zwar über die Akkus im Boden und den tiefen Schwerpunkt, spürt die Kilos in Kurven aber nach außen drängen. Beimscharrt der e-2008 zudem mit den Hufen. Und dann rollen die Klimakümmerer – mit den Augen.

Das Fazit von Timo Gohler: "Er fährt so gut wie die Verbrenner und hat genauso viel Platz, die Reichweite taugt für den Alltag zwischen Supermarkt und Kindergarten. Das Ganze ist zwar nicht billig, aber wenn schon AUTO BILD-Testnote: 2 "Er fährt so gut wie die Verbrenner und hat genauso viel Platz, die Reichweite taugt für den Alltag zwischen Supermarkt und Kindergarten. Das Ganze ist zwar nicht billig, aber wenn schon SUV in the city, dann mit dem."