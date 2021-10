Intelli­gente Transport Systeme) in Hamburg. Nach Austragungen in Tokio, Experience Future Mobility Now" wird sich in den Messehallen, im Congress Center Hamburg (CCH) und auf ausgewählten Straßen alles um intelligente Mobilität, vernetzten Verkehr und smarte Logistik drehen. Sprich: um die künftige Mobilität in Städten. Die erstmals in München ausgetragene IAA 2021 ist Vergangenheit. In die Zukunft schaut vom 11. bis 15. Oktober eine weitere Messe auf deutschem Boden: der ITS Weltkongress 2021 ntelli­genteransportysteme) in Hamburg. Nach Austragungen in Tokio, Melbourne oder Singapur feiert das Treffen nun seine Deutschland-Premiere. Unter dem Motto "" wird sich in den, imund aufalles umdrehen. Sprich: um die künftige

ITS Weltkongress als 2G-Veranstaltung



Der ITS Weltkongress ist wegen der Corona-Pandemie eine 2G-Veranstaltung, also nur für geimpfte oder genesene Personen zugänglich (Jugendliche unter 18 Jahre auch mit negativem Coronatest). Rund 12.000 Teilnehmer aus aller Welt treffen sich an fünf Tagen in der Hansestadt zur Fachmesse, auf der das Auto nur als ein Teil urbaner Mobilitätslösungen eine Rolle spielt – genau wie Fahrräder, autonome Busse und U­-Bahnen, E­-Scooter, Carsharing und Ridehailing, die neue Vielfalt bei der Mobilisierung der Metropolen.

Public Day mit künftiger Mobilität zum selbst Erleben



Zoom Der Jungfernstieg an der Hamburger Binnenalster ist seit Oktober 2020 für Privat-Pkw gesperrt.

Das gilt auch für den kostenlosen Public Day für alle am 14. Oktober, für den eine vorherige Anmeldung zwingend notwendig ist. An diesem Tag gibt es fürs öffentliche Publikum moderierte Touren zu den wichtigsten ITS Projekten der Stadt, Live-Vorführungen und -Vorträge auf einer Bühne, Workshops und weitere Mitmach-Aktionen (Vormittag ist dabei ganz auf Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Auf den Touren können Interessierte unter anderem Drohnenprojekte im Hafen bestaunen, mit einer autonomen S-Bahn oder mit einem E-Bus über eine innerstädtische Teststrecke für automatisierten und vernetzten Verkehr fahren.

Automatisierte und nachhaltige Mobilität