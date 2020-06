Platz 1 mit 539 von 800 Punkten: Audi A3 Sportback 35 TDI. Mit einem Punkt und nur einem Kapitelsieg setzt sich der Allrounder A3 durch. Knapp, dennoch verdient. Mit einem Punkt und nur einem Kapitelsieg setzt sich der Allrounder A3 durch. Knapp, dennoch verdient.

Platz 3 mit 532 von 800 Punkten: Mercedes A 200 d. Auch der Drittplatzierte ist ein √ľberragender Premium-Kompakter. Allerdings sehr teuer. Auch der Drittplatzierte ist ein √ľberragender Premium-Kompakter. Allerdings sehr teuer.

Audi A3 Sportback hier angetreten, um Mercedes A-Klasse und BMW 1er auszutanzen. Grundlegend neu ist der A3 dabei genauso wenig wie der Golf 8. Beim Rundgang um den Sportback identifiziert das Auge ‚Äď abgesehen von Blendwerk wie neuen Scheinwerfern und noch gr√∂√üerem Grill ‚Äď vor allem in der Seitenansicht die vom Vorg√§nger bestens bekannte Karosseriestruktur. Bedeutet: Bei Dimensionen und Platzverh√§ltnissen sind keine gro√üen Unterschiede zu erwarten. Tangorot nennt sich der leuchtende Lack. Passt irgendwie, schlie√ülich ist der neuehier angetreten, umundauszutanzen. Grundlegend neu ist der A3 dabei genauso wenig wie der. Beim Rundgang um den Sportback identifiziert das Auge ‚Äď abgesehen von Blendwerk wieund noch‚Äď vor allem in der Seitenansicht die vom Vorg√§nger bestens bekannte Karosseriestruktur. Bedeutet: Bei Dimensionen und Platzverh√§ltnissen sind keine gro√üen Unterschiede zu erwarten.

Am Blechkleid gibt es nur wenig Neues beim Audi A3

Die Ver√§nderung passiert innen: Au√üen ist der A3 bis auf kleine Retsuchen fast der Alte geblieben. Kommandozentrale ‚Äď und wir beginnen mal gleich mit den schlechten: Da hat der Konzern was weggespart. Zum Beispiel den haptisch sch√∂nen Lautst√§rkeregler auf der Mittelkonsole. Stattdessen gibt es ein kreisrundes Pad zum Wischen und Dr√ľcken ‚Äď ein klarer Nachteil, wie auch der abhandengekommene Drehknopf f√ľr die Infotainmentbedienung. Im neuen A3 wird wie in A4 und Co ab sofort nur noch getoucht. Die Sprachbedienung (ohne Sprachaktivierung) verarbeitet Ansagen so flott und treffsicher wie die der Konkurrenten, doch ein komplexeres Befehlsverst√§ndnis besitzen BMW und Mercedes. schn√∂de Wippschalter. Alles wirkt zwar so wertig verarbeitet wie in 1er oder A-Klasse, das Alleinstellungsmerkmal eines besonders exklusiv eingerichteten Interieurs ist aber futsch. Neuigkeiten gibt's aus der‚Äď und wir beginnen mal gleich mit den schlechten: Da hat der Konzern was. Zum Beispiel den haptisch sch√∂nen Lautst√§rkeregler auf der Mittelkonsole. Stattdessen gibt es einzum Wischen und Dr√ľcken ‚Äď ein klarer Nachteil, wie auch derf√ľr die Infotainmentbedienung. Im neuen A3 wird wie in A4 und Co ab sofort nur noch getoucht. Die(ohne Sprachaktivierung) verarbeitet Ansagen so flott und treffsicher wie die der Konkurrenten, doch einbesitzen BMW und Mercedes.Geblieben ist die Klimabedienung mit festen Tasten. Danke daf√ľr. Doch anstelle der fein rastenden Drehregler f√ľr L√ľftung und Temperatur des Vorg√§ngers gibt es nun. Alles wirkt zwar so wertig verarbeitet wie in 1er oder A-Klasse, das Alleinstellungsmerkmal eines besonders exklusiv eingerichteten Interieurs ist aber futsch.

Die Mercedes A-Klasse √ľberrascht beim Fahren

Dynamisch: Der kleinste Mercedes √ľberzeugt mit giftigen Bremsen und narrensicherem Fahrverhalten. Platzangebot und √úbersichtlichkeit, womit die Karosseriewertung an den Ingolst√§dter geht. Zwar ist es das einzige Kapitel, das der Audi gewinnt. Allerdings liegt der A3 bei wichtigen Eigenschaften vorn. Etwa bei den Sitzen, die auf allen Pl√§tzen im Audi die besten sind. In besonderen Genuss kommen Fahrer und Beifahrer, denn die Vordersitze schaffen einen unversch√§mt guten Spagat zwischen Sportlichkeit und Komfort. Die des 1er bieten √§hnlich viel Seitenhalt, fallen aber gef√ľhlt eine Nummer kleiner und enger aus. Und das Fahrergest√ľhl der A-Klasse konzentriert sich vornehmlich auf Bequemlichkeit. Fahrdynamik-Wertung im Vergleich zur A-Klasse mal das Nachsehen haben w√ľrde, h√§tten wir uns damals nicht ertr√§umt. Doch so ist es nun gekommen. Dank giftigerer Bremsen, dem narrensichersten Fahrverhalten und der feineren, weil viel weniger synthetischen Lenkung. Die des 1er wirkt im Vergleich unangenehm taub. Die Nase vorn hat der Sportback nach wie vor bei, womit diean den Ingolst√§dter geht. Zwar ist es das einzige Kapitel, das der Audi gewinnt. Allerdings liegt der A3 bei wichtigen Eigenschaften vorn. Etwa bei den, die auf allen Pl√§tzen im Audi die besten sind. In besonderen Genuss kommen Fahrer und Beifahrer, denn dieschaffen einen unversch√§mt guten Spagat zwischen. Die desbieten √§hnlich viel, fallen aber gef√ľhlt eine Nummer kleiner und enger aus. Und das Fahrergest√ľhl derkonzentriert sich vornehmlich aufTypisch Mercedes, m√∂chte man da sagen. Doch wie hat sich der Schwabe √ľber die Generationen gemausert! Anno 2004 gab es in der AUTO BILD ein √§hnliches Aufeinandertreffen. Zu der Zeit trat der kompakte Benz noch als hoch aufbauender Minivan (W 169) an, der 1er besa√ü hingegen noch Hinterradantrieb . Dass der BMW bei derim Vergleich zur A-Klasse mal das Nachsehen haben w√ľrde, h√§tten wir uns damals nicht ertr√§umt. Doch so ist es nun gekommen. Dank, dem narrensichersten Fahrverhalten und der feineren, weil viel. Die des 1er wirkt im Vergleich unangenehm taub.

Bei der Lenkung wirkt der BMW 1er unangenehm taub

Markenuntypisch: Die Lenkung des 1er wirkt im Vergleich zur Konkurrenz erstaunlich gef√ľhllos.

Audi l√§sst sich hier nicht so deutlich absch√ľtteln. Auch seine Progressivlenkung arbeitet pr√§zise und gew√§hrt im Vergleich zum BMW ein konsequenteres R√ľckstellverm√∂gen. Und wer die letzten Pferdest√§rken des 150-PS-Diesels zusammentrommelt, der hat beim Kurvenkratzen auf der Landstra√üe im leichtf√ľ√üigen A3 am meisten Spa√ü. √úbrigens auch beim Rangieren, denn den maximalen Lenkeinschlag erreicht man aus der Mitte im A3 nach nur einer Umdrehung. Bei A-Klasse und 1er sind es dagegen fast zwei. √úberzeugende Antriebe bieten alle drei, doch es gibt Unterschiede. Auf vornehmste Zur√ľckhaltung bedacht ist das Aggregat der A-Klasse. Nicht ganz so gut ged√§mmt arbeitet der Selbstz√ľnder im 1er. nagelnder Verbrennungsger√§usche im A3. Obwohl der A 200 d schwerer und gemessen nur ein paar Zehntel fixer als 118d und A3 35 TDI ist, wirkt der Benz beim Durchbeschleunigen lebendiger. Wichtige P√ľnktchen heimst der Audi beim Fahrkomfort ein. Den Fahrwerksingenieuren gelang der beste Mix aus angenehmer Straffheit bei gleichzeitig feinnervigem Ansprechen auf Fahrbahnunebenheiten. Derl√§sst sich hier nicht so deutlich absch√ľtteln. Auch seinearbeitet pr√§zise und gew√§hrt im Vergleich zum BMW ein konsequenteres. Und wer die letzten Pferdest√§rken des 150-PS-Diesels zusammentrommelt, der hat beimim leichtf√ľ√üigen. √úbrigens auch beim Rangieren, denn den maximalen Lenkeinschlag erreicht man aus der Mitte im A3 nach nur einer Umdrehung. Bei A-Klasse und 1er sind es dagegen fast zwei. √úberzeugende Antriebe bieten alle drei, doch es gibt Unterschiede. Auf vornehmstebedacht ist dasNicht ganz so gut ged√§mmt arbeitet der Selbstz√ľnder im 1er.Und am meisten Diesel-Feeling gibt es aufgrund deutlich. Obwohl der A 200 d schwerer und gemessen nur ein paar Zehntel fixer als 118d und A3 35 TDI ist, wirkt der Benz beim Durchbeschleunigen lebendiger. Wichtige P√ľnktchen heimst der Audi beimein. Den Fahrwerksingenieuren gelang der beste Mix aus angenehmerbei gleichzeitigauf Fahrbahnunebenheiten.

Der Mercedes verliert den Vergleichstest an der Kasse

Sieg verschenkt: Der Mercedes ist am teuersten ‚Äď so verspielt er am Ende seinen Vorsprung. Mercedes aufgrund seiner kurzen Federwege als Erster an seine Grenzen. Der BMW macht es fast so souver√§n wie der Audi, nervt zuweilen aber mit st√§rkeren Karosseriebewegungen. √úber wellige Landstra√üenpassagen geht der A3 einfach eine Spur gelassener. Nur noch mal zur Einordnung: In den meisten Alltagssituationen federt auch der flache Mercedes √ľberdurchschnittlich gut. Und bis es ums Geld geht, h√§lt die A-Klasse den Novizen aus Ingolstadt in Schach. Doch dann l√§sst der teure Fahrwerk und die effektiven Bremsen (ein teuer erkauftes P√ľnktchen) werden √ľber 3500 Euro f√§llig. Den g√ľnstigsten Einstieg bietet zwar der BMW, seine angenehm schaltende Automatik ist da aber noch nicht mit an Bord. A 200 d und A3 35 TDI fahren stets mit ihren √§hnlich gut agierenden Doppelkupplungsgetrieben vor. Daf√ľr bietet nur der Bayer eine dreij√§hrige Da ger√§t deraufgrund seinerals Erster an seine Grenzen. Dermacht es fast sowie der Audi, nervt zuweilen aber mit. √úber wellige Landstra√üenpassagen geht der A3 einfach eine Spur gelassener. Nur noch mal zur Einordnung: In den meistenfedert auch der flache Mercedes. Und bis es ums Geld geht, h√§lt die A-Klasse den Novizen aus Ingolstadt in Schach. Doch dann l√§sst der teure Daimler Federn. Allein f√ľr das(ein teuer erkauftes P√ľnktchen) werden √ľberf√§llig. Den g√ľnstigsten Einstieg bietet zwar der BMW, seine angenehm schaltende Automatik ist da aber noch nicht mit an Bord. A 200 d und A3 35 TDI fahren stets mit ihren √§hnlich gut agierendenvor. Daf√ľr bietet nur der Bayer eine dreij√§hrige Garantie

Fazit: Mit lediglich renovierter Technik f√§hrt der neue Audi A3 den Sieg ein. Der Punkteunterschied ist am Ende aber nur sehr knapp. Daher bleibt es spannend zwischen diesen drei Kandidaten. Denn mit einem anderen Antrieb k√∂nnte sich das Blatt f√ľr den Ingolst√§dter schnell wenden. Audi A3 gegen 1er und A-Klasse zur Galerie

