Skoda Enyaq: Test, E-SUV, Motor, Preis, Reichweite

K

ann es so was schon geben, im Jahr 2021? Dass man derart abgeklärt ist vom ganzen, dass man ein neues Modell auf den ersten Blick etwas bieder findet, wenig spannend gar? Also noch mal neu herantreten. Das hier ist ja kein Vergleichstest, wir betrachten denlosgelöst von allen anderen. Und plötzlich gewinnt er an Format. Ist ja auch ein, dieses; Volkswagens drittes Modell auf(nach ID.3 und ID.4).