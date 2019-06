Der Sechszylinder passt gerade so in den Motorraum des 190 E. Kopflastig wird der Daimler durch ihn nicht.

Von außen weisen nur wenige Details auf das große Aggregat unter der Haube hin. Eindeutiges Indiz: die Plaketteam Heckdeckel. Wer die Motorhaube öffnet, der wundert sich erst mal, "dass sie nicht bei jedem Bremsvorgang aufplatzt". So beschrieben die Tester von2017 ihren ersten Eindruck vom Kompakt-Benz mit dem Reihensechser. Vorne stößt der 160 PS starke Motor beinahe an die Kühlermaske, hinten reicht er fast bis an die Schottwand. Klar, dass dynamische Fahrer bei so viel Motor auf der Vorderachse erst mal Kopflastigkeit und schweres Untersteuern erwarten. Doch falsch gedacht! Derlässt sich das Mehrgewicht nicht anmerken und schwänzelt leicht und präzise ums Eck. In Zusammenarbeit mit der sanft schaltenden Automatik zog der leise summende Reihensechszylinder den Benz imbei AUTO BILD KLASSIK mit 220 Nm Drehmoment nach vorn. Sanft gestreichelt, belohnt der 2.6er seinen Fahrer schon mal mit einem durchschnittlichenunterhalb der Zehnliter-Marke. Wer dem Reihensechser die Sporen gibt, der darf den bis zu 70 Liter großen Tank entsprechend früher wieder vollmachen.