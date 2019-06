er oft bemühte Vergleich zu Dr. Jekyll und Mr. Hyde trifft beimins Schwarze. Das schrieb AUTO BILD 2018 . Der Ringträger hat zwei Gesichter. Er reißt bis heute klaglos tausende Kilometer bei Wind und Wetter und voller Beladung auf der Autobahn ab. Richtig Spaß macht er aber auf kurvigen Landstraßen. In der Kurve tritt das Traktionswunder an wie ein Büffel und marschiert lustvoll bollernd los.

Sound zum Niederknien: Wenn der Audi-Fünfzylinder losbrabbelt, geht Fans das Herz auf.

Dabei jagt vor allem der Sound- wieeinen Schauer über den Rücken. Die charakteristische Zündfolge des Fünfzylinders sorgt bei kleiner Drehzahl für ein heiseres Timbre. Tritt der Fahrer aufs Gas, wird daraus zuerst ein rotziges Sprotzeln, dann jenes kehlige Stakkato, das in der Autolandschaft bis heute einzigartig ist.leistet der 2,2-Liter-Motor des Coupé S2. 350 Nm liegen zwischen 1950 und 3000 U/min an. Mit 248 km/h beziffert Audi die Höchstgeschwindigkeit. Auf engagiertes Fahren reagiert der S2 mit dynamischer Präzision. Das Leergewicht () ist hoch. Doch das gierige Turbo-Triebwerk wischt diese Schwäche mit dem ersten kurzen Gasstoß einfach vom Tisch. Empfindlichkeit kennt die Maschine nicht. Sie läuft 200.000 Kilometer ohne Überholung und schiebt den Audi auch jenseits der 7000 Umdrehungen vorwärts "als sei der Leibhaftige hinter ihm her".