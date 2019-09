Im Cockpit dominiert Hartplastik. Oberhalb des Handschuhfachs ist ein Angstgriff angebracht.

Ab 1985 mischte der Pajero dieauf. Bis heute ist Mitsubishi mitdes Wüsten-Wettbewerbs. Warum, das zeigt so ein Ur-Pajero bis heute: Mitundkraxelt er flink durch Kies- und Sandgruben. Unverwüstlich ist er aber nicht – trotz der Erfolge in der Wüste. Selbst demaus den späten Baujahren 1988 bis 1990 wird es schnell zu heiß. Zudem ist er weder ein Muster an Laufkultur noch sonderlich temperamentvoll:. Auch die Getriebe aus den Anfangsjahren knirschen häufig mit den Zähnen. Wenn das Auto ein Canvas Top ist, bietet das hintere Verdeck (Fans nennen es liebevoll) diverse Öffnungsmöglichkeiten. An heißen Tagen genügt es, beide Seiten und das Heckfenster unabhängig voneinander hochzurollen. Für maximale Erfrischung kann man das gesamte Verdeck nach hinten klappen oder komplett herausnehmen. Das Targadach über den Vordersitzen lässt sich abknöpfen und über eine Schiene herausziehen.