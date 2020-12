Hey, SUVs, macht Platz für echte Offroader! AUTO BILD zeigt hier, was der Gebrauchtwagenmarkt so an kernigen Geländegängern hergibt.

B rave Softies sind nicht so Ihr Fall? Verglichen mit neuen rave Softies sind nicht so Ihr Fall? Verglichen mit neuen SUVs besitzen diese sechs echten Offroader Seele und Charakter!

Mercedes G-Klasse: mobile Festung mit braunen Löchern

Jeep Wrangler: Der Cowboy ist ein Softie geworden

Suzuki Jimny: Der Bonsai-Jeep macht alle nass

Land Rover Defender: Die Legende vom Acker

Land Rover Defender: Spätestens ab Ortsausgang

Toyota Hilux: Der kämpft noch, wenn nichts mehr geht

Der vielleicht einzige Kandidat in unserem Sextett, der eher aus den Nachrichten als von der Straße bekannt ist. Der Toyota Hilux ist nämlich das wahre Weltauto, kommt überall dort zum Einsatz, wo echte Steherqualitäten gefragt sind. So vermissen wir auf unserem weißen Testwagen auch fast ein wenig die schwarzen UN-Schriftzüge. Der Grund für die Treue ist einfach: Dergilt seit Jahrzehnten als unzerstörbar, die Ersatzteilversorgung klappt weltweit perfekt. Gut für entlegene Regionen Afrikas, in Mitteleuropa aber eh Standard. So stören wir uns hier auf gut ausgebauten Straßen eher am riesigen Wendekreis, dem dank der hinteren Blattfedern üblen Fahrkomfort und an der hohen Rostanfälligkeit. So solide die Mechanik auch ist, in den Korrosionsschutz hätten sie bei Toyota ruhig etwas mehr investieren können. Zudem fällt die Anhängelast mit 2,8 Tonnen etwas übersichtlich aus. Weil derauch durchweg etwas teurer ist als seine Pick-up-Konkurrenz, bleibt er zumindest hier ein Fall für Hartgesottene.Defekte Injektoren, undichte Wellendichtringe an der Lenkung, verdreckte Ölsiebe, versteckter Rost.

Lada Niva: Ein Oldtimer als Neuwagen

4x4 , früher G-Klassen und Defender . Aber es hilft alles nichts: Da sind zwar die niedrigen Kaufpreise, die fantastisch günstigen Versicherungseinstufungen, die teilweise lachhaften Teilepreise. Auch dass am 4x4 noch jeder halbwegs begabte Schrauber selber Hand anlegen kann, ist nur ein schwacher Trost – wenn selbst bei hohlraumkonservierten Dreijährigen der erste Rost durchbricht. Wenn durch den Schutz nicht von innen nach außen, dann andersrum. Meist reicht als Erdung ein Blick in das Angebot der üblichen Gebrauchtbörsen, um die verschiedenen Verfallsstadien des 4x4 studieren zu können. Wenn die miese passive Sicherheit, der fehlende Komfort und der hohe Verbrauch noch nicht reichten, wird der Rost sein Letztes tun, um keinen 4x4 zu kaufen. Darauf müssen Sie achten: Rost, Rost, Rost. Besser neu kaufen. Und in die Vitrine stellen. Meist reicht als Erdung ein Blick in das Angebot der üblichen Gebrauchtbörsen, um die verschiedenen Verfallsstadien desstudieren zu können. Wenn die miese passive Sicherheit, der fehlende Komfort und der hohe Verbrauch noch nicht reichten, wird der Rost sein Letztes tun, um keinenzu kaufen.Rost, Rost, Rost. Besser neu kaufen. Und in die Vitrine stellen.