Stimmige Optik: Auf den ersten Blick sieht man dem Tigra V6 seine technischen Highlights nicht an.

Anstelle eines braven Vierzylinders treibt den Über-Tigra einmit drei Litern Hubraum und 24 Ventilen an – über die Hinterräder! Der Motor stammt aus einemMV6 und wurde quer hinter die Vordersitze montiert. Im Tigra V6 leistet er. 270 Nm Drehmoment liegen bei 3400 U/min an. Höchstgeschwindigkeit laut Opel Classic 245 km/h, geschaltet wird per Sechsgang-Getriebe. Die Vorderachse bleibt das Serienteil, hinten sitzt eine modifizierte Vorderachse aus einem. Die breiten Radhäuser, Spoiler und seitlichen Lufteinlässe des feuerroten Super-Tigra sind handgefertigt. Vorne unter der Haube findet sich der Tank. Opel-Motorenentwicklerstellte das heiße Gerät 1995 mit einem kleinen Team auf die Räder. Überlegungen zu einer Serienfertigung gab es zwar, das Projekt Opel Speedster bekam jedoch den Vorzug. Zugelassen war der Tigra V6 einst übrigens auch. Nur mit den Tigra-Rennwagen fürs legendäre französische Eisrennenhat er nichts zu tun. Die waren Silhouette-Wagen mit Gitterrohrrahmen, Allradantrieb und Allradlenkung.