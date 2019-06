Toyota hat 1993 mit der vierten Generation des Supra ein ikonisches Auto geschaffen, vermutlich ohne Absicht. Seinerzeit war der Japaner ein Statement mit allem an Bord, was gut und teuer war. Und so sieht der Supra Mk4 auch 2019 noch nicht alt aus. Dazu kommen die markentypische Zuverlässigkeit und ein riesiger Kultfaktor als Filmstar und Basis für heftiges Tuning. Das Resultat: ein außergewöhnlicher Traumwagen. hat 1993 mit der vierten Generation desein ikonisches Auto geschaffen, vermutlich ohne Absicht. Seinerzeit war der Japaner ein Statement mit allem an Bord, was gut und teuer war. Und so sieht derauch 2019 noch nicht alt aus. Dazu kommen die markentypische Zuverlässigkeit und ein riesiger Kultfaktor als Filmstar und Basis für heftiges Tuning. Das Resultat: ein außergewöhnlicher Traumwagen.

Legendärer Motor mit riesiger Fangemeinde

Filmstar: Der orange Toyota-Supra-Dienstwagen des unvergessenen Paul Walker aus Fast 'n Furious. 330 PS. Tunern zufolge lässt sich der 2JZ-GTE, mit überschaubarem Aufwand auf 600 bis 900 PS bringen. Auch die 1000-PS-Marke kann er knacken. Das Fahrwerk hält dabei Schritt. Ein Querbeschleunigungs-Sensor unterstützt das elektronisch gesteuerte 4-Sensoren-ABS, um in der Kurve besser dosiert verzögern zu können. Beim Turbo-Supra erkennt zudem die Traktionsregelung (TRC) gemeinsam mit dem ABS, ob ein Rad die Haftung verliert. Dann fährt das ABS die Leistung an diesem Rad zurück und das TRC greift ins Motormanagement ein, um das Drehmoment zu reduzieren. Ins Rampenlicht fuhr Supra Generation vier bei ihrem Auftritt für Undercover-Cop Brian O'Connor ( The Fast and the Furious". Vor allem das Aggregat unter der Haube von Supra Nummer vier begeistert seine weltweite Fangemeinde. Der drei Liter großer Reihensechszylinder mit zwei sequenziellen Abgasturboladern kommt bereits serienmäßig auf mächtige. Tunern zufolge lässt sich der Motor , Codename:, mit überschaubarem Aufwand aufbisbringen. Auch die 1000-PS-Marke kann er knacken. Das Fahrwerk hält dabei Schritt. Ein Querbeschleunigungs-Sensor unterstützt das elektronisch gesteuerte, um in der Kurve besser dosiert verzögern zu können. Beim Turbo-Supra erkennt zudem die Traktionsregelung () gemeinsam mit dem ABS, ob ein Rad die Haftung verliert. Dann fährt das ABS die Leistung an diesem Rad zurück und das TRC greift ins Motormanagement ein, um das Drehmoment zu reduzieren. Ins Rampenlicht fuhr Supra Generation vier bei ihrem Auftritt für Undercover-Cop Brian O'Connor ( Paul Walker ) in der Kino-Reihe "".

Stimmiger Komfort, beim Kauf zählt der Geschmack