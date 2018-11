m 30. November 2018 jährt sich der Todestag des Schauspielers Paul Walker ("Fast & Furious") zum fünften Mal. Gleichzeitig soll eine XXL-Fassung der Doku "I am Paul Walker" erscheinen: Die erste Version des Films wurde bereits im Fernsehen gezeigt, aber laut Deadline wird nun einer längere Fassung für die Streaming- und DVD-Veröffentlichung herausgebracht – mit 30 Minuten Extra-Material. Bisher ist die Veröffentlichung allerdings nur für die USA geplant. Ob und wann die Doku auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.

Highlight für Paul Walker-Fans: Ein seltener BMW 2002 tii Touring aus der Sammlung der Film-Ikone steht jetzt in Deutschland zum Verkauf. Ein Autohändler aus Starnberg (Bayern) ersteigerte das Auto vor fünf Jahren bei einer Auktion, wusste zunächst aber nicht, dass der Sportwagen dem kurz zuvor verstorbenen Walker gehört hatte. Erst als sich mehrere Anrufer aus Übersee nach dem Wagen erkundigten, recherchierte er den Vorbesitzer: AE Performance, die damalige Tuningfirma von Walker und Rodas. Nach fünf Jahren will der Besitzer von "AutoToyStore" den Alpina-BMW verkaufen ( hier geht's zum Angebot ). Für 100.000 Euro ist das 190 PS starke Ex-Auto von Paul Walker zu haben.

In "Fast and Furious" lieferte sich Walker spektakuläre Autorennen. Meist fuhr er Japaner, wie diesen Nissan Skyline GT-R.

Unvergessen ist nicht nur Paul Walker selbst, sondern auch seine waghalsigen Rennen und Stunts – und selbstverständlich die Autos, in denen Walker unterwegs war. Zum Beispiel der giftgrüne Mitsubishi Ecplise oder der bös bespoilerte Toyota Supra aus dem ersten Teil der "Fast & Furious"-Reihe (2001); der Lancer Evo, der Nissan Skyline GT-R R34 und der Chevrolet Camaro Yenko von 1969 aus "2 Fast 2 Furious" (2003) wie auch derjenige aus "Neues Modell. Originalteile" (2009). Brian O'Conner pilotierte mit Vorliebe Japaner, so auch in "Fast Five" (2011), der nächsten Weiterdrehe der Story, wo er unter anderem einen Datsun Skyline GT-R von 1972 fuhr.