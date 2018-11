A

uch fünf Jahre nach dem plötzlichen Unfalltod des "Fast&Furious"-Stars bewegt sein Schicksal Fans weltweit. Pünktlich zu seinem Todestag veröffentlicht Paramount eine XXL-Version der Doku über das Leben des Stars und Auto-Fans. "I am Paul Walker" wurde bereits im Fernsehen gezeigt, aber wie Deadline vermeldet, wird nun einer längere Fassung für die Streaming- und DVD-Veröffentlichung herausgebracht, die etwa 30 Minuten mehr Material beinhalten soll. Bisher ist die Veröffentlichung allerdings nur für die USA geplant, ob und wann die Doku auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist leider nicht bekannt. Der Film beleuchtet die Kino-Karriere, zeigt neben Filmausschnitten auch Videos aus Walkers Kindheit. Dessen Geschwister Ashlie und Cody kommen zu Wort, sie sprechen über ihren Bruder. Die Doku sei ein "nie zuvor gesehenen, ausführlichen Einblick in das Leben und den tragischen Tod" von Paul Walker, heißt es von der Produktionsfirma.