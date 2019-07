Der Monaro kommt eigentlich aus Australien. Dort begann seine Geschichte 1968 (s. Modell hinten).

Auf den ersten Blick wirkt derunscheinbar, beinahe schon langweilig. Ein gediegenes Coupé für den Herrn ab 50, so rund, dass sich niemand dran stoßen kann. Dieser Eindruck ändert sich schlagartig beim Drehen des Zündschlüssels, wenn derunter der Haube erwacht. Der Motor stammt aus derund hatte an Bord des Monaro in seiner kleinsten Ausbaustufe 326 PS. Im Top-Modell Vauxhall Monaro VXR 500 kam er auf 507 PS. Höchstgeschwindigkeit: 298 km/h! Ursprünglich kam der Vauxhall Monaro aus Australien. Dort lief er alsvom Band, fand später seinen Weg nach Großbritannien. Amerikanische PS-Verrückte kennen den Wagen als, in einige Länder des Nahen Ostens kam er alsheraus.