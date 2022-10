Was die S-Klasse der Baureihe 126 für den Fortschritt bei der passiven Sicherheit ( Airbag , Offset- Crash ) bedeutete, hat die Baureihe 168 für die aktive Fahrzeugsicherheit geleistet: die durch den serienmäßigen Einbau nahezu schlagartig ausgelöste massenhafte Verbreitung von ESP bei sämtlichen Autoherstellern. Superkompakt, fahrsicher, variabel, hoch sitzen wie im SUV – ohne dessen Nachteile: All das in Kombination kann nur der erste Elch.