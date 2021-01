Mercedes A-Klasse (W 176): Gebrauchtwagen-Test

In fünf Jahren riss unser Testwagen 225.000 km ab

225.000 Kilometer sind im W 176 keine Strafe. Der Verbrauch lag bei sieben Litern. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Technische Daten Motor Vierzylinder/vor quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1595 cm³ Leistung 115 kW (156 PS) bei 5300/min Drehmoment 250 Nm bei 1250/min Höchstgeschw. 224 km/h 0–100 km/h 8,4 s Tank/Kraftstoff 50 l/Super Getriebe/Antrieb Siebengang-Doppelkupplung Länge/Breite/Höhe 4292/1780/1433 mm Kofferraumvolumen 341-1157 l Leergewicht/Zuladung 1381/554 kg Im Online-Portal vom "Autohus" sticht ein nachtschwarzer A 200 hervor, der von allen angebotenen A-Klassen mit Abstand am meisten gelaufen hat: Wenn einer Macken hat, dann dieser Vertreter-Benz, der in fünf Jahren 225.000 km abreißen musste. Der nette Verkäufer Herr Schmidt warnt uns noch: "Nur für Export und Gewerbe." Aha, klingt interessant, auf nach Bockel bei Bremen ... Abgesehen vom AMG A 45 verbaute Mercedes in den Benziner-Varianten des W 176 den M 270, einen Turbovierzylinder mit 1,6 und 2,0 Liter Hubraum mit 102 bis 218 PS. Der Motor besitzt wie bei Daimler üblich eine Steuerkette , mitunter eine Schwachstelle bei Mercedes. Doch der M 270 gehört nicht zu den typischen Sorgenkindern. Das wissen wir auch von unserem Dauertest-A-180, dessen Nockenwellen immer noch von der ersten Steuerkette angetrieben werden. Auch der Turbolader ist kein Ausfall-Kandidat. Im Netz finden sich wenige Berichte über Turboschäden, in der Regel tauscht sich die Community eher über Tuning- als über Reparaturmaßnahmen aus.

Auf der gierigen Suche nach Schwachstellen

Unser Testwagen wurde vor dem Facelift gebaut. Innen brachte es kaum Änderungen. Das Lenkrad ist trotz der hohen Laufleistung nicht abgegriffen. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Beim Autohaus angekommen beschnüffeln Fotografin und Redakteur verschlagen den A auf der gierigen Suche nach irgendeiner Schwachstelle. Vergebens! Oder hat da einer den Tacho hochgedreht? Sitze, Lenkrad, Griffe, Knöpfe, Schalter, Displays – alles tadellos und bei voller Funktion. Der Motor dreht sauber hoch, nimmt exakt das Gas an. Und das Getriebe? Ältere Doppelkuppler stolpern gerne wie Butler Freddie Frinton in "Dinner for One" durch die Gänge. Das 7G-DCT im W 176 ist allerding eine sehr angenehme Ausnahmeerscheinung und arbeitet auch in unserem Testwagen trotz der hohen Laufleistung vorbildlich: sanft, ruckfrei und stets auf Zack. Das Doppelkupplungsgetriebe im Nachfolger W 177 hat übrigens beim Schaltkomfort nachgelassen. Alle fünf Jahre oder 100.000 Kilometer steht beim 7G-DCT ein Getriebeölwechsel an (beim AMG A 45 alle 50.000 km). Wer die durch Abtriebspäne erschwarzte Brühe mal gesehen hat weiß, warum das Wechselintervall unbedingt eingehalten werden sollte. Die Kosten belaufen sich auf etwa 500 Euro. Der Wechsel lässt sich zum halben Preis selber durchführen, Meyle verkauft ein entsprechendes Set inklusive Öl, allen benötigten Filtern und Dichtungen. Allerdings ist die Arbeit ziemlich aufwendig, dauert für geübte Schrauber gut eine Stunde, weil weitere Komponenten demontiert werden müssen. ( Überblick: Alles zur Mercedes A-Klasse

Die Scheinwerfer schwächeln dann doch

Mercedes A-Klasse (W 176): Gebrauchtwagen-Test zur Galerie Fazit von Stefan Novitski: Kaufen und keine weiteren Sorgen machen. Dazu sind der Benziner und die Doppelkupplung eine Empfehlung. Kleine Kehrseite der Medaille: wenig Platz, hohe Kaskoeinstufung, teure Urteil: 4,5 von fünf Punkten. Kosten Unterhalt Testverbrauch 6,6 l S/100 km CO2 157 g/km Inspektion 200-390 Euro Haftpflicht (16)* 500 Euro Teilkasko (22)* 118 Euro Vollkasko (20)* 531 Euro Kfz-Steuer (Euro X) 98 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 1253 Euro Anlasser (AT) 843 Euro Wasserpumpe 664 Euro Zahnriemen entfällt, Steuerkette Nachschalldämpfer 482 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 732 Euro Bremsscheiben und -klötze 461 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und Umsatzsteuer Beim Check auf der Hebebühne finden sich zwei winzige Roststellen am hinteren Rahmen. Prognose: Da herrscht auch in zehn Jahren kein Handlungsbedarf. Bei den Scheinwerfern sieht die Sache anders aus (endlich!). Die waren nach einer Viertelstunde noch nicht beschlagfrei, nach dieser Zeit hat der TÜV-Ingenieur meist die Geduld verloren und bittet zur Nachuntersuchung. Ein kompletter Scheinwerfer (Xenon) kostet happige 1000 Euro. Die LED-Scheinwerfer des Facelifts (ab Herbst 2015) sind besser abgedichtet. Doch modellgepflegte A-Klassen sind um einiges teurer, starten etwa bei 18.000 Euro. Was sollen wir sagen? So sind sie halt, die Streber.Kaufen und keine weiteren Sorgen machen. Dazu sind der Benziner und die Doppelkupplung eine Empfehlung. Kleine Kehrseite der Medaille: wenig Platz, hohe Kaskoeinstufung, teure Ersatzteile 4,5 von fünf Punkten.