Und das sprach sich herum in der Branche. So gewährten in Deutschland andere Hersteller oft atemberaubende Rabatte, um im Straßenbild und bei potenziell Hunderttausenden Kunden präsent zu sein. Und so kamen dann zum Beispiel Ford Scorpio und Audi 100er (unserer sogar mit Fünfzylinder-Benziner) an die Taxistände. Als Großraumtaxi fast ohne Alternative war lange der VW T3 mit deutlichem Renommee-Abschlag.