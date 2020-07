Taxi mit 800.000 Kilometern: Gebrauchtwagen-Test

enn die Kilometerstände schwindelig machen, sind meistens alte Taxen im Spiel: 470.000, 521.000, 646.000, 803.000 ... Eine Armada von hellelfenbeinfarbenen Alt-Droschken mit solchen Laufleistungen tummelt sich im Preiskeller der Internetbörsen. Und wir wollen wissen, wie es um die Dauerläufer bestellt ist. Nur durchgenudelter, verkeimter Schrott? Oder eine echte Alternative für Sparfüchse?Wir rollen stilecht im privaten 200 TD von 1991 vor. Der 124er, wie die Baureihe intern genannt wird, war über viele Jahre hinweg DAS TAXI in Deutschland und gilt noch heute als unzerstörbar. Tatsächlich hat auch unser rauchsilbernes T-Modell bereits 509.000 Kilometer auf der Uhr. "Das schafft heute keiner mehr", ist sich Fotograf Christian sicher. Ist das so?

Komplette Historie, ordentlicher Zustand – diesem E 200 d würde man auf den ersten Blick auch 100.000 Kilometer abnehmen. 412.000 km sind es tatsächlich.

Wir rollen den ersten Händler an. Dicht an dicht stehen die Alttaxen hier im hohen Unkraut. Nicht mal wenn sie dazu in der Lage wären, sich einen Weg durch das Blechlabyrinth zu bahnen, kämen glaspalastverwöhnte Privatkunden auf die Idee, auch nur einen Schritt auf das Grundstück zu wagen. Dabei werden wir kompetent und ehrlich bedient. Kilometermanipulation? Der Verkäufer zeigt auf einen drei Jahre alten E 200 d T. "Der hat jetzt 412.000 Kilometer drauf. Was soll da gedreht sein?" Überhaupt rechtfertigt er sich. "Der Betrug beginnt erst nach uns. Die meisten Autos gehen nach Osteuropa, wo sie dann neu lackiert und aufgearbeitet an Privatkunden verkauft werden. Aber bestimmt nicht mit dem echten Tachostand."