Die erste S-Klasse , die Mercedes 1972 auf den Markt brachte, ist noch heute ein Wunderwerk der Technik . Kein Wunder also, dass auch nach 50 Jahren viele von der Wuchtbrumme W 116 träumen. Und tatsächlich gibt es dieses einstige Luxusauto auf Internetbörsen schon ab etwa 7000 Euro (mit mindestens sechs Monaten TÜV). Einfach zuschnappen? Besser nicht: Bei einem Werkstatttermin schauen wir einer alten Mercedes S-Klasse W 116 kritisch unters Blech – und entdecken Schwachstellen, die man vor dem Kauf unbedingt kennen muss.

Moos wuchert an Türkanten und Fensterfugen, der Rost ist nicht zu übersehen, und als wir die Türen öffnen, schlägt uns modriger Geruch entgegen. Aber den begutachten astralsilbernen 450 SE für tot zu erklären, wäre voreilig. Aller Skepsis zum Trotz rollt die 46 Jahre alte Limousine aus eigener Kraft auf die Hebebühne. Harald Vollmer nickt zufrieden: "Mechanisch sind die 116er robuste Autos", sagt der Inhaber einer auf Mercedes-Klassiker spezialisierten Werkstatt in Barmstedt bei Hamburg.

Für Laien oder oberflächliche Betrachter wäre beides ein Risiko: "Wer keine Ahnung hat oder nicht genau hinschaut, ist schnell einem Blender aufgesessen", warnt der Experte. Eine besonders heimtückische Rostfalle ist laut Harald Vollmer der werksseitig aufgetragene Unterbodenschutz. Wenn die elastische, in manchen Bereichen zentimeterdicke "Elefantenhaut" altersbedingt spröde wird, kann Feuchtigkeit eindringen und den Bereich dahinter in blühende Landschaften verwandeln.

Das Gefährliche daran: Von außen ist in vielen Fällen nichts zu sehen. Auch der Blick in die Radhäuser unseres Probanden erzeugt zunächst keine Alarmstimmung. Harald Vollmer entdeckt jedoch vorn auf der Fahrerseite eine kleine Schadstelle und beginnt, mit dem Schraubendreher zu stochern. Bald lässt sich die Schutzschicht wie eine Tapetenbahn abziehen und offenbart darunter das ganze Ausmaß der Zerstörung: Blech und Dämmmaterial haben sich im Übergangsbereich zum Fahrerfußraum großflächig in Wohlgefallen aufgelöst.