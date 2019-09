E

in Beetle mit Rennsport Injection – das ist der VW New Beetle RSi, mit dem Volkswagen 2001 den ultimativen Wolf im Beetle-Kleid auf den Markt brachte. ABS Sportfahrwerk und satte 224 PS machen aus dem bei Fans umstrittenen New Beetle einen Super-Käfer mit Sportwagencharakter. Nur 250 Exemplare des RSi wurden gebaut, was ihn zu einem begehrten Sammelobjekt macht. Saftige 135.950 Deutsche Mark kostete der RSi beim Marktstart, was die Euphorie um den kugeligen Flitzer deutlich dämpfte. Mittlierweile hat das Sondermodell deutlich an Beliebtheit gewonnen, ist auf dem Weg zu einem begehrten Klassiker. Das Preisniveau ist dabei unverändert hoch, gut erhaltene Fahrzeuge werden zwischen 40.000 und 60.000 Euro gehandelt. Hier gibt's gebrauchte VW New Beetle RSi zu kaufen!