Sause-Kombis von VW. Dabei klingt Golf Variant erst einmal nicht unbedingt nach Blitz und Donner. Und hätten wir den grünen Golf 3 nicht kommen gehört, sondern nur gesehen, wir hätten spontan wieder an den 1.6er aus der 75-PS-Wanderdüne gedacht, mit der wir als Mittzwanziger in den 1990ern unterwegs waren. Dabei ist dieser gar kein Verkehrshindernis, sondern ein VR6, einer mit dem großen 2.9er und 190 PS und Allradantrieb namens syncro.

Ja, VW hat mal einen Sechsender in einen Golf eingebaut, wollte damit neben all den krawalligen GTI und 16V einen Beitrag zur Fahrkultur leisten. Dass die beiden Schrauber-Kumpels Lars Kitzmann (29) und Mario Wipper (31) ausgerechnet heute und ausgerechnet hier mit ihrem VR6 vorfahren, ist natürlich kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Recherche. Wir wollten den neuen Sause-Kombi mit seinem Urahn bekannt machen, dem Golf 8 R ein "Meet and Greet" mit Golf 3 VR6 gönnen. VW hat zwar so einen 190-PS-Vertreter, aber nicht als Kombi. Also Aufruf im VW-Intranet unter ALLEN Mitarbeitern, auch der Tochterfirmen. Und so meldeten sich Lars und Mario: "Haben wir, und wir wussten erst selbst nicht, was für ein Schätzchen wir da gekauft hatten."

Zoom Schnäppchen: Angesichts des hohen Neupreises, sind die 1450 Euro für den gebrauchten Golf 3 VR6 Variant eine Kleinigkeit.





Der Preis lag 1994 bei stolzen 50.610 Mark



Motor gesucht." Der Mechatroniker wurde fündig, allerdings steckte die 190-PS-Maschine mit 259.000 Kilometern in einem grünen Golf Variant. "Ich hab den 1450 Euro wurden wir uns einig.“ Am Abend stöberte Lars im Netz, was er da eigentlich gekauft hatte. Eine Rarität, von der es nur rund 100 Stück geben dürfte! Waren mit 50.610 Mark 1994 in der Highline-Ausstattung ja auch nicht billig. Und das merkst du heute noch. Ledersitze, deren Verstellrädchen wegen der ausufernden Mittelkonsole etwas figelinsch sind, elektrische Fensterheber in der Türverkleidung, Radio mit Kassette und CD-Wechslersteuerung, darunter die automatische Fünfgang-Handschaltung wie im 75-PS-Golf. Bevor wir losfahren, erzählt Lars seine Story: "Ich habe einen Golf 2 'Fire and Ice' und wollte ihn auf VR6 umbauen, also habe ich den passendengesucht." Der Mechatroniker wurde fündig, allerdings steckte die 190-PS-Maschine mitin einem grünen Golf Variant. "Ich hab den Motor angehört, er lief super, fürwurden wir uns einig.“ Am Abend stöberte Lars im Netz, was er da eigentlich gekauft hatte. Eine Rarität, von der es nurgeben dürfte! Waren mit1994 in der Highline-Ausstattung ja auch nicht billig. Und das merkst du heute noch., deren Verstellrädchen wegen der ausufernden Mittelkonsole etwas figelinsch sind,in der Türverkleidung, Radio mit Kassette und CD-Wechslersteuerung, darunter die automatische Klimaanlage , darunter der Knüppel für diewie im 75-PS-Golf.

Lars räumt den Fahrersitz, 1450 Euro sind ein überschaubares Risiko, der Golf klingt beim ersten Tritt aufs Gas so kultiviert, so wohlerzogen. Wenn du ihn auf Drehzahl bringst, musst du die Nadel auf Ein-Uhr-Stellung jagen, erst bei 4000 Touren kommt ein Punch. 245 Nm Drehmoment waren damals, als der 16V nur 180 hatte, echt viel. Heute fühlt sich das so an, als hätte Lars uns heimlich seine drei Sprinter-Ladungen mit Corrado-Teilen, die er neulich kaufen musste, hinten an den Agrarhaken gehängt.

Zoom Fahrmaschine: Im Golf 8 R Variant steckt so ziemlich alles was gut ist und schnell macht.



Im neuen Golf R geht Rundkurs und Landstraße



Golf R unterm Allerwertesten und sitzen auf dem besten Gestühl, das es jemals in einem Golf gab. Pilotensitze, straff und mit bestem Seitenhalt für die noch zu erfindende 370-Grad-Kurve. Jede Wette, dieser Golf meistert die kurvigsten Tracks auch mit Kombi-Rucksack, weil ihm seine Erfinder das Zauber-Fahrwerk implantiert haben, mit dem du erstens auf der Landstraße flauschig federst und zweitens auf dem Rundkurs auf dem Asphalt klebst. Also schnell mal das sportliche Fahrprofil gedrückt, und hier kommt der Fahrdynamik-Manager ins Spiel. VR6, die geile Wildsau? Ja, in unserer Erinnerung. Aber in unserer Erinnerung war ja auch die Blonde mit Zahnspange die Schönste aus der Oberstufe. Was zählt, ist heute. Und heute haben wir einenunterm Allerwertesten und sitzen auf dem besten Gestühl, das es jemals in einem Golf gab., straff und mit bestemfür die noch zu erfindende 370-Grad-Kurve. Jede Wette, dieser Golf meistert dieauch mit Kombi-Rucksack, weil ihm seine Erfinder dasimplantiert haben, mit dem du erstens auf derflauschig federst und zweitens auf demauf dem Asphalt klebst. Also schnell mal das sportliche Fahrprofil gedrückt, und hier kommt derins Spiel.

GTI und Clubsport sorgt die Regelelektronik auch im R für den richtigen Allradsystem verteilt nicht etwa die Kraft im Verhältnis 50:50 an beide Achsen, sondern variabel – und das auch zwischen dem linken und rechten Rad. Lenkwinkel, Gaspedalstellung und die Beschleunigung in der Kurve bestimmen, welches Rad wie viel Kraft bekommt, um die Fuhre immer wie ein Brett auf der Straße kleben zu lassen. Wie schon inundsorgt die Regelelektronik auch im R für den richtigen Grip . Dasverteilt nicht etwa die Kraft im Verhältnis 50:50 an beide Achsen, sondern– und das auch zwischen dem linken und rechten Rad. Lenkwinkel, Gaspedalstellung und die Beschleunigung in der Kurve bestimmen, welches Rad wie viel Kraft bekommt, um die Fuhre immer wie einkleben zu lassen.

An der Kasse langt Nummer 8 richtig zu

maximal 1642 Litern 412 mehr reinpassen als in den Normalo, dass der 1630 Kilo exakt 154 schwerer ist, nee, beim sportlichen Fahren merkst du das nicht wirklich, so straff und gut haben sie den Sause-Kombi hinbekommen. Kann man ja auch erwarten für mindestens 51.585 Euro, und da sind noch nicht mal 19-Zöller und Navi Serie (das System mit der Weiterentwicklung von Stand 1.0 bei Golf-Start auf jetzt 2.1 funktioniert übrigens ganz ordentlich). Und dass da hinten 35 Zentimeter mehr Blech dran sind als bei einem haushaltsüblichen Golf, dass in den Kofferraum mit412 mehr reinpassen als in den Normalo, dass der Kombi mitexakt 154 schwerer ist, nee, beim sportlichen Fahren merkst du das nicht wirklich, so straff und gut haben sie den Sause-Kombi hinbekommen. Kann man ja auch erwarten für, und da sind noch nicht malundSerie (das System mit der Weiterentwicklung von Stand 1.0 bei Golf-Start auf jetzt 2.1 funktioniert übrigens ganz ordentlich).

Zoom Kostbar: Mindestens 51.585 Euro verlangt VW für den Golf R Variant. Und dann sind noch nicht einmal die 19-Zöller mit an Bord.



Und was meint Lars zum neuen Golf R? "Der Anzug ist echt klasse, die Sitze haben Wohnzimmer-Charakter", sagt der 29-Jährige. Und dass die Wertigkeit der Wahnsinn sei, typisch VW eben. Vielleicht hat Lars auch einfach vier Generationen Golf verpasst, denn als die beiden Autos mit geöffneter Haube nebeneinander stehen, wird das Blech jeweils von einer Stange gestützt. VW macht es bei Nummer acht wieder so mechanisch wie beim Golf 3 nach viermal Gasdruck-Dämpfern.

Technische Daten VW Golf R Variant • Motor: PS bei 5350/min • max. Drehmoment: 420 Nm bei 2100-5350/min • Länge/Breite/Höhe: 4644/1789/1466 mm • 0-100 km/h: 4,9 s • Vmax : 250 km/h • Preis: 51.585 Euro. • Motor: Vierzylinder , Turbo, vorn quer • Hubraum: 1984 cm³ • Leistung: 320bei 5350/min • max. Drehmoment: 420 Nm bei 2100-5350/min • Länge/Breite/Höhe: 4644/1789/1466 mm • 0-100 km/h: 4,9 s •: 250 km/h •51.585 Euro.

Technische Daten VW Golf VR6 Variant • Motor: Vmax : 222 km/h • Preis: 50.610 Mark (VR6 syncro Highline 1994). • Motor: Sechszylinder , vorn quer • Hubraum: 2861 cm³ • Leistung: 190 PS bei 5800/min • max. Drehmoment: 245 Nm bei 4200/min • Länge/Breite/Höhe: 4340/1695/1430 mm • 0-100 km/h: 8,1 s •: 222 km/h •50.610 Mark (VR6 syncro Highline 1994).