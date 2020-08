Und bei all dem Hype um Elektri­fizierung und ID.3 und Akkugröße, bei all dem Bestreben von VW , der Stromauto­-Hersteller der Zukunft zu werden, da klatschen wirDanke für diesen Verbrenner mitund Kraft in jeder Lebenslage.

Nein, nicht ID.3, das ist das GTI-Cockpit. Es ist voll digital, frei konfigurierbar – aber es hat seine Schwächen in der Bedienung.

Es ist ja nicht so, dass du dich in den GTI reinsetzt, geradewegs auf die Autobahn düst, rechtes Bein durchdrückst und wartest, bis der digitale Tacho 250 km/h anzeigt. Es ginge,, aber diese Art der Vollgashysterie entspricht nicht dem Charakter des Autos.. Ja, der Golf 8 ist eine Weiterentwicklung des Vorgängers,. Die Fahrwerksentwickler haben dieund dem TCR in den neuen GTI eingebaut, die die Traktion in schnell gefah­renen Kurven optimiert und das Handling verbessert. Und sie ha­ben einen neuen Fahrdynamik­manager erfunden, der zwischen elektronischer Differenzialsperre und der Dämpferregelung vermit­telt, 200 Mal pro Sekunde die radindividuelle Dämpfung anpasst.Ja, viel Technik, viel Elektronik, wo früher Stahl und Federn gegen die Physik keine Chance hatten. Oder anders: Du fährst mit zu viel Karacho auf die Kurve zu und denkst: Na, wann schiebt der Karren über die Vorderachse? Doch es passiert? Nix!Ja, der GTI ist ein Traumauto. Alles, was sie bei VW schon seit Jahr­zehnten machen, machen sie gut, das können sie.Nur eines können sie bei VW (noch) nicht: die neue Welt.