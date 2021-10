Die Nordschleife in 7:51 Minuten, 4,9 Sekunden auf Tempo 100. Imposante Werte, die nicht zu einem Sportwagen gehören, sondern zu einem. Konkret: zum. Wie der normale Golf 8 R überzeugt auch der Sportkombi mit Zauber-Fahrwerk, Drift-Modus und reichlich Power. Genau das richtige Gefährt für Eltern, um an kinderfreien Wochenenden mal die Sau rauszulassen.

Unter der Woche mit der Familie den Kofferraum vollkaufen oder Spielzeugläden plündern, Samstag und Sonntag die Kurven der Heimat besser kennenlernen. All das geht mit diesem Variant. Glauben Sie nicht? Doch, haben wir ausführlich ausprobiert! Bevor wir loslegen, ein paar Worte zum Preis. Der wird sicher einige Haushaltskassen sprengen.wollen die Wolfsburger für den neuen. Mindestens, denn damit ist die Fuhre noch nicht vollends ausgestattet. Schickerekosten extra, und wer, so lange es noch geht, mal mitauf der Autobahn unterwegs sein will, der muss noch das(2095 Euro) dazubuchen. Auchsind leider nicht serienmäßig an Bord. Bringen wir es auf den Punkt, für die Kohle bekommt man auch schon einen feinen VW Bus . Auchsind leider nicht serienmäßig an Bord.

Zoom Potenter Beschleuniger: Der Zweiliter-Turbo versorgt den Golf R Variant mit 320 PS und 420 Nm.

Schluss mit Trübsal, jetzt wird es lustig. Motor an, Fahrmodus auf Special (im Performance-Paket enthalten), daserscheint – und ab geht die wilde Fahrt am Bilster Berg. Rein in die Mausefalle und mit viel Schwung durch das Clubhaus-S, kaum zu glauben, dass man in einem Kombi sitzt. Den Rucksack vergisst man schnell, alles fühlt sich so sportlich, knochig und soundstark an wie im normalen Golf R . Diedes bekanntensind jederzeit hellwach, selbst bei hohen Drehzahlen steht dernoch voll im Saft.