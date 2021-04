Ausgesprochen fahraktiv und handlich, gieriger Motor , vertretbarer Preis.Ein beeindruckender Antrieb, der richtig Laune macht. Unterm Strich fürs Gebotene aber zu teuer.Ein voll alltagstauglicher und sehr vergnüglicher Kompakter. In diesem Feld fehlt konsequenter Sportgeist.

Das sportliche Golfsrudel: GTI, GTI Clubsport und der R kämpfen im Test um den Führungsanspruch. ©Roman Raetzke / AUTO BILD

Blut ist zwar dicker als Wasser, kommt dafür aber auch schneller in Wallung. Heißt im Klartext:innerhalb des eigenen Rudels werden meist noch ein bisschen konsequenter durchgesetzt als sonst. So verwundert es nicht, dass in dergleich drei Brüder auf dieschielen und um die Gunst der Käufer buhlen. Neben demmitlässt derseineaufheulen, während dersogaran den Start bringt und diese anverteilt. Wer hier der Leit-Golf ist, klären wir auf der Rennstrecke.