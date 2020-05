Mittlerweile sindbestellbar, vom kleinen Dreizylinder mitbis zummit serienmäßiger Doppelkupplung. Dazu kommen, vor allem digitale – wir haben uns den Golf genau angeschaut, sagen, was sinnvoll ist. Und was nicht. Und vor allem, welcher Golf zu wem passt. Beginnen wir mit den. Die, sie ist nur mit den beiden kleinsten Motoren lieferbar. Heißt: Entweder gibt es den 1.0-TSI-Benziner mit 90 PS für 19.995 Euro und 110 PS für 22.620 Euro oder den 2.0-TDI-Diesel mit 115 PS für 25.630 Euro. Klingt nach viel Geld, tatsächlich hat VW den Golf aber. So sind unter anderem LED-Scheinwerfer , das, schlüsselloses Startsystem, Radio sowieimmer an Bord. Das sind die guten Nachrichten – wer sparsam ist, braucht keine Extras.

Wer aberhaben will, muss genau schauen, einige (zum Teil wichtige)sind für den Basis-Golf aktuell: das Glasschiebedach (sonst 1080 Euro) etwa, die(sonst ab 1125 Euro), die(sonst 1045 Euro) oder unverständlicherweise (weil es um Sicherheit geht)(sonst 530 Euro) und einigewie Abstandsregeltempomat ACC mit Stop&Go oder der Totwinkelwarner "Side Assist" (sonst im Paket ab 650 Euro). Wer also auf eines dieser Extras Wert legt, muss diewählen. Sie kostet, der kleinste Benziner mit 90 PS ist hier nicht lieferbar. Immer zusätzlich zur Basis an Bord:, zehnfarbige Ambientebeleuchtung, eine Mittelarmlehne vorn sowie einefür Smartphones, höhenverstellbare Komfortsitze vorn und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Der Mildhybride eTSI hat einen E-Baustein, der den Golf beim (An)fahren und Sparen unterstützt.

Derschickt den Verbrenner erstaunlich oft in Pause (etwa beim Heranrollen an die Ampel), unterstützt nicht nurund bügelt die sonst von der Kombination aus TSI und DSG bekanntegekonnt aus, sondern auch das ein oder anderebeim Beschleunigen – fühlt sich nachan, als tatsächlich vorhanden ist. Apropos Anfahrschwäche: VW hat sich eineneinfallen lassen. Erkennt der Golf, dass das vordere Auto anfährt, springt der Motorvor dem Losfahren an, bereits bevor man den Fuß von der Bremse nimmt. Kommen wir zu der, erst mit ihr wird der Golf so schick, wie er in Werbeanzeigen aussieht. Sie kostet, dafür sind 17-Zoll-Aluräder, Drei-Zonen-Klimaautomatik mit Allergen-Filter, die (sehr empfehlenswerten)mitsowie die Assistenzpakete "Travel Assist" und "Lane Assist" an Bord, sie beinhalten automatische Abstandsregelung ACC sowie Multifunktionskamera.Viel Luxus, viel Geld. Der große Diesel kostet so bereits, lässt sich (wir haben es mal mitausprobiert) aufaufrüsten. Dafür gab es zu Zeiten des Golf I noch eine S-Klasse.Der neue Golf hat in unseren Tests gezeigt: Ob man ihn nun mag oder auch nicht – er ist wieder der Maßstab bei den Kompakten. Jetzt dürfte VW noch ein paar Motor-Getriebe-Kombinationen nachliefern. Und Sicherheits-Extras auch für die Basis anbieten.