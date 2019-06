einahe synonym für die besonders aufregende Zeit in der Gruppe B der Rallye-Weltmeisterschaft stehen für viele Fans die Namenund. Mitte der 80er-Jahre pilgerten die Rallye-Fans zu Tausenden an die Strecken, um Röhrl den wildesten Audi aller Zeiten zähmen zu sehen. Treten die beiden Bayern heute auf, infizieren Väter Söhne und Großväter Enkel mit dem Quattro-Fieber.

Platz für Meister: Hinter diesem Steuer saßen Legenden wie Walter Röhrl und Stig Blomqvist.

1985 trat Audi in dermit der zweiten Ausbaustufe desan. Zusätzlich zum kurzen Radstand (für mehr Wendigkeit) hatte dersein charakteristisches Flügelwerk für maximalen Abtrieb bekommen. 20 Exemplare sind entstanden, fürs Werksteam griffen neben Walter Röhrl auch Hannu Mikkola undins Lenkrad. Im S1 E2 leistete der legendäre450 PS bei 7500 U/min. Das maximale Drehmoment von 480 Nm lag bei 5500 U/min an. In den 80ern konnte die Leistung bis jenseits der 500 PS gesteigert werden, der Motor gilt bis 8400 Touren als drehfest. Moderne Nachbauten gehen noch weiter. Eine als besonders authentisch geltendeentwickelt mit 1,8 Bar Ladedruck 560 PS, je nach Lader sind bis zu 720 PS drin. Zu seiner Zeit galt der S1 E2 als das schnellste Auto am Kurvenscheitelpunkt der Rennstrecken. Um die Beschleunigung von 2,9 Sekunden aus dem Stand auf hundert Sachen zu ertragen, brauchte es die Fitness eines Kampfpiloten. Am besten beschreibt die Urgewalt des S1 E2 aber das Röhrl-Zitat, das sinngemäß so geht: "Wenn Du nachdenkst, bist Du schon zu spät."