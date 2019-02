E

in Loch im Auspuff , und schon röhrt der kleine Smart wie ein großer Sportwagen . Ganz schön laut – und auch verboten. In vielen Fällen ist Rost für das ungewollte Akustik-Tuning verantwortlich. In unserem Beispiel war es die Fahrerin, im Zusammenspiel mit einem Bordstein. Zu schnell drüber, der Pott blieb hängen, und das Flexrohr riss ab. Ein teurer Fahrfehler, laut Schwacke-Kalkulationsprogramm kostet ein neuer Endtopf mit Einbau in der Vertragswerkstatt rund 360 Euro. Wir bestellen den Nachschalldämpfer im Internet – und sparen schon so rund 200 Euro.Theoretisch ist aber noch viel mehr drin: Je nach Schaden lässt sich ein Auspuff schweißen oder mit einer Schelle verschließen. Und auch für das empfindliche Flexrohr gibt es Ersatz. Dafür wird einfach das defekte Geflecht entfernt und das Reparatur-Flexrohr mit Schellen an der Auspuffanlage verschraubt oder eingeschweißt. Diese Reparatureinsätze kosten ab 15 Euro.