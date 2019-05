ls1990 denbrachte, war der Roadster tot. Zumindest dachten das die Experten. Falsch gedacht, denn der schnittige Japaner sah in Grün edel aus wie ein britischer und versprühte in Rot Lebensfreude wie ein italienischer Roadster. Was ihm fehlte, war die notorische Unzuverlässigkeit der Zweisitzer beider Länder. Stattdessen überzeugte der MX-5 mit Japan-typischer Solidität und Verlässlichkeit.

So ein Mazda MX-5 Typ NA braucht Pflege, verliert aber keinen Wert mehr.

Darüber hinaus ist es die klassische Roadster-Lehre, diebegehrenswert macht. Luxus gibt es an Bord kaum, überflüssige Pfunde auch nicht. Der kleine Japaner ist schlicht ein puristisches Fahrgerät mit hervorragender Gewichtsverteilung. Allerdings kommt auch der MX-5 nicht ganz ohne Probleme. Ständiges Schlechtwetter mag er nicht so gerne, dann nagt der Rost an der Karosse und der Schimmel zieht ins Stoffdach ein. Lieber ist dem in den USA als "" verkauften Mazda ein trockener Stellplatz in einer belüfteten Garage. Dann macht er auch Abenteuer wie Einsätze beim Motorsport klaglos mit.